USCIS: qué es el estatus de no inmigrante y cómo puedes cambiarlo en Estados Unidos este 2025

El estatus de no inmigrante es vital para quienes visitan Estados Unidos con propósitos específicos. Por ello, cambiar tu tipo de estatus podría ser vital si deseas modificar el propósito de la estancia en el país norteamericano, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) Es fundamental comprender la importancia de este procedimiento en la nación norteamericana.

Si llegaste a EE. UU. con una visa de no inmigrante y deseas cambiar tu estatus, es fundamental que realices procedimientos específicos que detalla Uscis para evitar problemas legales que puedan afectar tu permanencia en el país.

Uscis es una entidad de gran relevancia en Estados Unidos. Foto: Telemundo 47

¿Qué es el estatus de no inmigrante y cómo puedes cambiarlo en Estados Unidos?

El estatus de no inmigrante se refiere a la autorización que se le otorga a un extranjero para ingresar y permanecer en USA por un período de tiempo determinado y con un propósito específico. A diferencia de los inmigrantes, que buscan residir permanentemente en el país, los no inmigrantes tienen la intención de regresar a su país de origen una vez que su estadía autorizada expire.

Si estás solicitando el estatus T de no inmigrante, debes presentar el formulario I-914. Para el estatus U, se requiere el formulario I-918. Cabe resaltar que es necesario no utilizar el formulario I-539 para estos casos, ya que no es aplicable a las categorías mencionadas anteriormente. Para cambiar el estatus de no inmigrantes debes realizar indicaciones precisas en Estados Unidos.

Debes presentar la solicitud correspondiente a Uscis antes de que expire tu autorización de estadía. Este procedimiento es clave para evitar problemas legales que puedan afectar tu permanencia en el país.

Es fundamental que esperes la respuesta de Uscis, ya que mientras la entidad no apruebe tu solicitud, no debes asumir que el cambio de estatus ha sido autorizado. Por ejemplo, si llegaste como turista y deseas convertirte en estudiante, no debes comenzar a asistir a clases hasta recibir la aprobación correspondiente.

¿Qué requisitos debes cumplir para solicitar un cambio de estatus?

Para solicitar un cambio de estatus de no inmigrante, debes haber sido admitido legalmente en Estados Unidos con una visa de no inmigrante, mantener tu estatus vigente y no haber violado las condiciones de tu visa en USA.

Además, no debes haber cometido delitos que te hagan inelegible para este proceso. Es necesario que los interesados realicen los procesos correspondientes y estén al tanto de cualquier modificación en el proceso

Estas son las excepciones que hay en el cambio de estatus

Uscis establece que no es necesario solicitar un cambio de estatus si llegaste a Estados Unidos con una visa de negocios (B-1) y deseas quedarte por motivos de placer antes de que expire tu estadía.

No obstante, si eres cónyuge o hijo de alguien que se encuentra en el país bajo ciertas categorías de visa, puedes estudiar sin necesidad de cambiar tu estatus en el gigante americano.

¿Qué categorías de visa no permiten el cambio de estatus en USA?

Existen categorías de visa que no permiten solicitar un cambio de estatus en USA. Estas incluyen: