Atención, inmigrantes con Green Card: esto pasará con tu residencia si viajas fuera de Estados Unidos por más de 1 año

Los viajes temporales no suelen afectar el estatus; sin embargo, ausencias superiores a un año podrían considerarse abandono. Foto: Composición LR / AARP/Los Angeles Times

Los inmigrantes que cuenten con la Tarjeta Verde o Green Card son libres de viajar fuera de Estados Unidos, teniendo en cuenta que los viajes temporeros o cortos no afectan su estatus de residente permanente. No obstante, si se determina que usted no tiene intención de residir permanentemente en EE. UU., se considerará que abandonó el estatus de residente permanente, según USCIS.

Los viajes cortos no suelen ser un problema, pero ¿qué pasaría si se extienden por más de un año? Hay que tener en cuenta que el oficial podría evaluar si su estancia en el extranjero fue temporal, si mantuvo lazos con Estados Unidos, como empleo, pago de impuestos, dirección postal, cuentas bancarias, licencia de conducir, propiedades o cualquier otra evidencia que confirme su intención de regresar como residente permanente.

¿Qué ocurre si el viaje fuera de EE. UU. dura más de un año?

Para empezar, el viaje no afectaría la residencia, siempre en cuando se solicite primero un Permiso de Reingreso mediante el Formulario I-131, según USCIS. Obtenerlo antes de salir del país le permite a un residente permanente o condicional solicitar admisión a Estados Unidos durante el tiempo de validez del permiso, sin tener que obtener una visa de residente que regresa de parte de la Embajada Estadounidense o Consulado en el extranjero.

Tomar en consideración que esto no garantiza su entrada a Estados Unidos a su regreso, ya que primero usted debe ser considerado como “admisible”. De todas formas, le ayudará a demostrar su intención de residir permanentemente en el país.

¿Qué pasa si se permanece fuera de Estados Unidos por más de 2 años?

Si se permanece fuera de Estados Unidos por más de 2 años, cualquier permiso de reingreso concedido previo a su partida de Estados Unidos habrá expirado. En este caso, es aconsejable que considere solicitar una Visa de Residente que Regresa (SB-1) en la Embajada Estadounidense o Consulado más cercano.

Solicitud de visa de residente que regresa (SB-1)

Si desea solicitar una visa de inmigrante para residentes que regresan (SB-1), debe comunicarse con la embajada o el consulado de los Estados Unidos más cercano antes de su viaje previsto (al menos con tres meses de anticipación, si es posible) para contar con tiempo suficiente para el procesamiento de la visa. Como parte del proceso de solicitud de visa, se requiere una entrevista en la embajada o el consulado de los Estados Unidos.

Como residente permanente, antes de salir del país para un viaje temporal al exterior y luego intentar regresar, debe revisar información importante en los sitios web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).