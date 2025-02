Real ID 2025 en Estados Unidos: ¿autoridades aceptarán las copias certificadas de tu documento al detenerte?

La Real ID será obligatoria desde mayo del 2025 para ingresar a edificios federales o bases militares. Este nuevo sistema de identificación busca mejorar la seguridad en el país y será un requisito esencial para abordar vuelos comerciales y cumplir con otros reglamentos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

A partir del 7 de mayo de 2025, todos los ciudadanos y residentes en Estados Unidos deberán portar su identificación Real ID. Aunque el DHS establece los requisitos generales, cada estado tiene la facultad de implementar normas adicionales que pueden variar en función de la región. Esto ha generado dudas sobre la validez de las copias certificadas de documentos necesarios para obtener la Real ID.

Requisitos para obtener la Real ID

El DHS es el encargado de proporcionar los requisitos para la obtención de la Real ID, pero es fundamental que los solicitantes se informen sobre las normativas específicas de su estado. En general, se permite la presentación de copias certificadas de documentos, siempre y cuando cumplan con ciertos criterios. Estas copias deben tener un sello en relieve o una estampilla, y pueden incluir una firma original para ser consideradas válidas.

Excepciones en diferentes estados

Es importante destacar que no todos los estados aceptan copias certificadas de la misma manera. Por ejemplo, en Florida, solo se aceptan documentos originales, y los certificados de nacimiento hospitalarios no son considerados válidos. En Texas, la normativa es similar; los documentos deben ser originales o copias certificadas del acta de nacimiento emitida por una oficina estatal de estadísticas vitales o una agencia equivalente. Además, en Texas no se aceptan copias plastificadas ni fotocopias, lo que limita aún más las opciones para los solicitantes.

Por lo tanto, es crucial que los ciudadanos y residentes se informen sobre las regulaciones específicas de su estado antes de iniciar el trámite para obtener la Real ID, asegurándose de contar con la documentación adecuada para evitar contratiempos en el proceso.