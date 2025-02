Nuevo cambio de horario en Estados Unidos: ciudadanos se preparan para la llegada del inicio de verano en este 2025

El horario de verano en Estados Unidos se aproxima, y con él, la necesidad de ajustar los relojes. Este 2025, el cambio de horario se llevará a cabo el 9 de marzo, cuando los ciudadanos adelantarán sus relojes una hora. Este artículo detalla los aspectos más relevantes sobre este cambio y su impacto en la población.

En noviembre del año pasado, se realizó el último ajuste horario, marcando el regreso al horario estándar. La mayoría de los estadounidenses experimentan este cambio dos veces al año: el segundo domingo de marzo, que marca el inicio del horario de verano, y el primer domingo de noviembre, cuando se regresa al horario estándar. Este año, el horario de verano finalizará el 2 de noviembre, momento en el que los relojes se atrasarán una hora.

Es importante destacar que muchos dispositivos electrónicos, como smartphones y computadoras, realizan este ajuste automáticamente a las 2:00 a.m., facilitando la transición para la mayoría de la población. Sin embargo, hay excepciones en algunas regiones del país que no observan el horario de verano.

¿Qué estados no tendrán el cambio de horario en EE. UU.?

En Estados Unidos, no todos los estados adoptan el horario de verano. Por ejemplo, Hawái y la mayor parte de Arizona no realizan este cambio, manteniendo el horario estándar durante todo el año. A pesar de que Arizona utilizó el horario de verano desde 1918, decidió no seguir con esta práctica en 1968. Sin embargo, la Nación Navajo, ubicada al noreste del estado, sí observa el horario de verano, realizando el ajuste dos veces al año.

Propuestas sobre la eliminación del horario de verano

Recientemente, el presidente electo Donald Trump ha manifestado su intención de eliminar el horario de verano. En su perfil de Truth Social, afirmó: “El Partido Republicano hará todo lo posible para eliminar el horario de verano, que tiene un electorado pequeño pero fuerte, pero no debería. El horario de verano es inconveniente y muy costoso para nuestra nación”. Sin embargo, no se ha especificado cuándo se podría presentar esta propuesta en el Congreso ni si será una prioridad en su agenda al asumir nuevamente la presidencia el 20 de enero.

El debate sobre el horario de verano continúa, y su posible eliminación podría tener un impacto significativo en la rutina diaria de millones de estadounidenses. Mientras tanto, la población se prepara para el próximo cambio de horario, que se llevará a cabo el 9 de marzo de 2025.