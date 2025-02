Donald Trump firmó nueva orden ejecutiva que disminuiría los costos de la fertilización in vitro en Estados Unidos

Donald Trump firmó una orden ejecutiva para disminuir los costos de la fertilización in vitro en Estados Unidos. Foto: Ariana Espinoza/LR/AFP/difusión.

El último martes 18 de febrero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva destinada a reducir significativamente los costos de la fertilización in vitro (FIV). De acuerdo con The New York Times, la medida solicita la elaboración de un informe con recomendaciones políticas para mejorar el acceso a este tratamiento y disminuir tanto los gastos de bolsillo como los costos en los planes de salud.

El asistente presidencial de política doméstica deberá presentar el informe en un plazo de 90 días. Aunque la orden no introduce cambios inmediatos, tampoco aborda la promesa de campaña de Trump sobre la gratuidad total de la FIV.

El dilema de los tratamientos de fertilidad en EE. UU.

La firma de esta orden se da en un contexto de intensos debates sobre los derechos reproductivos. Tras la revocación de Roe v. Wade en 2022, atribuida por Trump a su influencia en la Corte Suprema, crecieron las preocupaciones sobre los tratamientos de fertilidad.

Estas inquietudes aumentaron en febrero de 2024, cuando la Corte Suprema de Alabama dictaminó que los embriones congelados deben considerarse niños, lo que podría afectar la legalidad de la FIV.

Respaldo de Trump y crecimiento del uso de FIV

Durante su campaña, Trump manifestó su apoyo a estos tratamientos y en octubre de 2024, en un evento sobre temas femeninos, se autodenominó en tono jocoso como el "padre de la FIV". A pesar de haber prometido que obligaría a aseguradoras o al gobierno federal a cubrir todos los costos del procedimiento, la reciente orden ejecutiva no menciona esa propuesta ni cómo se financiaría.

Si bien la FIV no es el método más común para la concepción, su demanda ha aumentado en los últimos años. Según el Pew Research Center, en 2023, un 42% de los adultos reportó haber utilizado tratamientos de fertilidad en EE. UU. o conocer a alguien que lo haya hecho, un incremento respecto al 33% registrado cinco años antes.