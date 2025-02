Homan critica a Ocasio-Cortez por seminario web donde enseñan a inmigrantes a 'evadir' al ICE: "Tal vez esté en problemas ahora"

Las tensiones sobre la política migratoria en Estados Unidos volvieron a encenderse tras las declaraciones de Tom Homan, zar fronterizo del presidente Donald Trump. Homan criticó un seminario web organizado por aliados de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, el cual brindaba información a inmigrantes sobre sus derechos al enfrentar operativos de ICE, según información de Fox News.

El zar fronterizo acusó a Ocasio-Cortez de obstruir la labor de las autoridades y sugirió que su iniciativa podría facilitar que delincuentes evadieran la ley. La congresista, por su parte, defendió la importancia de educar a la comunidad migrante sobre sus derechos y cuestionó el conocimiento legal de Homan.

¿Cuál fue la crítica de Homan contra Ocasio-Cortez ?

Tom Homan no tardó en manifestar su rechazo al seminario web difundido en redes sociales, alegando que la iniciativa no solo informaba a los inmigrantes sobre sus derechos, sino que también les enseñaba estrategias para evitar ser detenidos por ICE.

"Oremos para que no esté 'enseñando' al próximo asesino de una joven estudiante de enfermería cómo evadir el arresto de ICE. ¿Cuántas mujeres más tienen que ser violadas, asesinadas y quemadas vivas hasta que ella despierte?", declaró Homan en una entrevista con Fox News Digital.

El exdirector de ICE también reveló que contactó al Departamento de Justicia para evaluar si Ocasio-Cortez estaba incurriendo en un delito al promover esta información. Según él, las autoridades debían determinar si la congresista estaba interfiriendo en la aplicación de la ley.

"¿Está esto obstaculizando los esfuerzos de nuestras fuerzas del orden? Si es así, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Está cruzando la línea? Estoy trabajando con el Departamento de Justicia para averiguarlo. Tal vez AOC esté en problemas ahora", afirmó durante su participación en el programa The Ingraham Angle.

¿Cómo respondió Alexandria Ocasio-Cortez a las críticas de Tom Homan?

Las declaraciones de Tom Homan no pasaron desapercibidas para Alexandria Ocasio-Cortez, quien recurrió a la red social X para responder con ironía. "MaYbe shE’s goiNg to be in TroUble nOw", escribió, burlándose de las afirmaciones del exdirector de ICE. Luego, agregó: "Quizás debería aprender a leer. La Constitución sería un buen lugar para empezar."

En declaraciones a Fox News Digital, la congresista aseguró que su objetivo era educar a la comunidad sobre sus derechos, especialmente ante los reportes de agentes de inmigración que han intentado ingresar a hogares sin la documentación adecuada. "Me alegra que el señor Homan esté consultando con el Departamento de Justicia para conocer los límites de la autoridad de ICE al ingresar en los hogares de los estadounidenses sin una orden judicial", expresó Ocasio-Cortez.

También recordó que, según la legislación estadounidense, ser indocumentado no es un delito penal, sino una infracción civil. "Ya que el señor Homan parece tener un conocimiento vago de la ley de inmigración, le recordamos que, según el estatuto del Congreso, estar indocumentado en EE.UU. es una falta civil, no un crimen. Seguiré trabajando para garantizar la seguridad de los neoyorquinos y mantener unidas a las familias."

¿Qué enseñaba el seminario web para inmigrantes en Estados Unidos?

El seminario web en cuestión fue organizado con el objetivo de orientar a los inmigrantes sobre sus derechos y cómo actuar ante un encuentro con ICE. Aunque Alexandria Ocasio-Cortez no participó directamente en la sesión, compartió carteles con recomendaciones en inglés y español en sus redes sociales, instando a sus seguidores a distribuirlos ampliamente.

Durante la transmisión, se brindaron consejos sobre: