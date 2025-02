Licencia de conducir en Florida: FLHSMV anuncia los pasos que debe seguir un inmigrante en EE. UU. para sacar la identificación

La licencia de conducir en Florida es un requisito esencial para quienes desean manejar legalmente en el estado. Para los inmigrantes en Estados Unidos, este documento no solo les permite conducir, sino que también puede servir como una forma de identificación válida en distintas situaciones. Sin embargo, el proceso para obtenerla varía dependiendo del estatus migratorio del solicitante.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) ha establecido una serie de normas que determinan quiénes pueden solicitar una licencia de conducir y qué documentos deben presentar. A continuación, se detallan los requisitos específicos que deben cumplir los inmigrantes que desean obtener este documento en el estado.

Requisitos para que un inmigrante obtenga una licencia de conducir en Florida

Para obtener una licencia de conducir en Florida, un inmigrante debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por el FLHSMV. Entre ellos se encuentran:

Tener presencia legal en Estados Unidos y presentar documentos que lo acrediten.

Proporcionar prueba de residencia en Florida mediante documentos oficiales.

Presentar un número de Seguro Social (SSN) o una carta del Seguro Social indicando que no es elegible para uno.

Pasar los exámenes de visión, conocimientos y manejo, según el tipo de licencia solicitada.

Estos requisitos aplican tanto para aquellos que buscan una licencia de conducir estándar como para quienes desean obtener una tarjeta de identificación oficial del estado.

¿Qué documentos exige el FLHSMV para obtener una licencia de conducir?

El FLHSMV solicita diferentes documentos según el estatus migratorio del solicitante. Entre los principales se encuentran:

Prueba de identidad y presencia legal en EE. UU.:

Tarjeta de residencia permanente (Green Card).

Visa válida con documentación de inmigración emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Documento de autorización de empleo (EAD, Formulario I-766).

Pasaporte extranjero con sello de entrada I-94 válido.

Prueba de número de Seguro Social (SSN):

Tarjeta del Seguro Social.

Carta oficial del Seguro Social indicando que no es elegible para un SSN.

Prueba de residencia en Florida (dos documentos):

Contrato de alquiler o escritura de propiedad.

Facturas de servicios públicos a nombre del solicitante.

Estados de cuenta bancarios o documentos gubernamentales con la dirección actual.

¿Pueden los inmigrantes indocumentados manejar en Florida?

En Florida, los inmigrantes indocumentados no pueden obtener una licencia de conducir, ya que el estado requiere prueba de presencia legal en el país para emitir este documento. A diferencia de otros estados que permiten a los indocumentados acceder a licencias de manejo especiales, Florida no reconoce estas identificaciones emitidas por otros estados si el titular no puede probar su estatus migratorio legal.

Esto significa que una persona indocumentada que tenga una licencia de otro estado donde se permita su emisión no podrá manejar legalmente en Florida. Además, conducir sin licencia puede resultar en multas, sanciones legales e incluso la retención del vehículo en ciertos casos.

El FLHSMV recomienda que cualquier persona interesada en obtener una licencia de conducir en Florida revise cuidadosamente los requisitos y presente la documentación necesaria antes de iniciar el trámite. Para más información, los solicitantes pueden visitar el sitio web oficial del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida.