Quién es el músico que interpretará el himno nacional de Estados Unidos en la apertura del Super Bowl 59

El Super Bowl 59, que se celebrará el domingo 9 de febrero, contará con Jon Batiste como el encargado de interpretar el himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del partido. Batiste, famoso por su éxito FREEDOM de 2021, será el protagonista de un momento que ha ganado relevancia, lo que lo convierte en un hito para artistas consagrados o emergentes.

Este evento no solo es uno de los más relevantes en el ámbito deportivo, en el cual se enfrentarán los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, sino también un espacio donde brillan figuras internacionales. Aunque el show de medio tiempo acapara gran parte de la atención, la interpretación del himno nacional se ha consolidado como un punto clave en la carrera de muchos artistas.

La formación de Jon Batiste: ganador de premios Grammy y Óscar

Jon Batiste, quien se formó en la prestigiosa Juilliard School de New York, obtuvo su título en jazz en 2008 y una maestría en 2011, según informó CBS News. Durante su tiempo en la institución, no solo perfeccionó su habilidad técnica, sino que también comenzó a forjar su identidad artística. A los 20 años, lanzó su segundo álbum 'Live in New York: At the Rubin Museum of Art' y fundó la banda Stay Human, conocida por sus vibrantes presentaciones callejeras, denominadas 'Love Riots', que buscaban llevar la música directamente al público, sin mediadores.

Batiste adoptó la filosofía de conectar auténticamente con la audiencia, algo que fue crucial cuando asumió el rol de director musical en 'The Late Show with Stephen Colbert' entre 2015 y 2022. En este puesto, además de mostrar su talento como intérprete, destacó como líder capaz de fusionar diversos géneros y energías en cada actuación. Así, ganó reconocimiento por su creatividad y capacidad de adaptación.

El impacto de Jon Batiste en la música ha sido avalado por numerosos premios, incluidos siete premios Grammy. Entre sus logros más recientes, destaca el reconocimiento a su documental 'American Symphony', que recibió el Grammy al mejor filme musical, y su canción 'It Never Went Away', premiada como la mejor canción escrita para medios visuales. Además, Batiste fue galardonado con un Óscar por su trabajo como co-compositor en la banda sonora de la película animada 'Soul' de Pixar.

Super Bowl 59 reconoce a Nueva Orleans a través de la música

El Super Bowl 59será memorable no solo por el enfrentamiento deportivo, sino también por su fuerte conexión con la cultura de Nueva Orleans. Artistas locales como Trombone Shorty, Lauren Daigle y Ledisi se sumarán al espectáculo previo, mientras que Kendrick Lamar y SZA estarán a cargo del show de medio tiempo. La ceremonia también contará con la participación de artistas locales, como Queen Tahj y los tradicionales Mardi Gras Indians, quienes aportarán la energía y el color que caracterizan a la ciudad.

En una entrevista con Entertainment Tonight, Jon Batiste compartió su esperanza de que su interpretación del himno nacional perdure en el tiempo. "Espero que mi actuación resista la prueba del tiempo", declaró, una frase que refleja su dedicación a la música y su comprensión del significado simbólico de cantar el himno en un evento que va más allá de lo deportivo.