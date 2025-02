Ron DeSantis se despide: conoce a los aspirantes que buscan la gobernación de Florida en 2026

Ron DeSantis no podrá tener otra etapa como gobernador de Florida. Conoce a los que podrían reemplazarlo. Foto: CNN

Ron DeSantis no podrá tener otra etapa como gobernador de Florida. Conoce a los que podrían reemplazarlo. Foto: CNN

El segundo mandato de Ron DeSantis como gobernador de Florida llegará a su fin en enero de 2027. Debido a los límites constitucionales del estado, el líder republicano no podrá buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones de 2026. Sin embargo, entre rumores, algunos analistas políticos han sugerido que Casey DeSantis, esposa del gobernador, podría incursionar en la carrera política para continuar con su legado. Aunque no hay confirmación oficial, su popularidad y creciente protagonismo en actos políticos no ha pasado desapercibido.

Mientras tanto, la carrera por la gobernación de Florida en 2026 ya empieza a tomar forma. Diversos líderes tanto del Partido Republicano como del Demócrata se perfilan como los principales aspirantes, en lo que promete ser una contienda electoral intensa.

Ron DeSantis no puede postularse en 2026: estos son los favoritos en la contienda

Con DeSantis fuera de la ecuación, su partido deberá elegir a un sucesor que mantenga el liderazgo conservador en el estado. A su vez, los demócratas buscan retomar el control tras más de dos décadas sin lograrlo. Estos son los aspirantes a gobernador más reconocidos.

Jeanette Núñez

La actual vicegobernadora de Florida ha sido una figura clave en la administración DeSantis. Con una carrera política consolidada, es vista como una de las principales candidatas para representar a los republicanos en las elecciones primarias de Florida en 2026.

Wilton Simpson

Wilton Simpson, comisionado de Agricultura y exlíder del Senado estatal, cuenta con amplio respaldo entre votantes rurales. Su experiencia legislativa y sus logros en el sector agrícola lo posicionan como un fuerte contendiente en la carrera.

Byron Donalds

El congresista Byron Donalds ha ganado notoriedad en el plano nacional, consolidándose como una de las figuras más influyentes dentro del Partido Republicano. Con su enfoque en temas económicos y derechos individuales, podría captar el apoyo de la base conservadora.

Matt Gaetz

Polémico pero influyente, el congresista Matt Gaetz, aliado de Donald Trump, ha dejado entrever su interés en la gobernación. Aunque sus controversias le generan críticas, cuenta con un sólido respaldo en sectores ultraconservadores.

Nikki Fried

En el lado demócrata, Nikki Fried, excomisionada de Agricultura, se presenta como una posible candidata. Tras su derrota en las primarias demócratas de 2022, ha mantenido una presencia activa en el panorama político y podría buscar una nueva oportunidad.

¿Cada cuánto tiempo se realizan elecciones en Florida?

Las elecciones para la gobernación de Florida se llevan a cabo cada cuatro años, de acuerdo con la legislación electoral del estado. Este proceso se realiza durante las elecciones de medio mandato, cuando se eligen también cargos como senadores, representantes y otras autoridades locales.

El gobernador de Florida no puede postularse para un tercer mandato consecutivo, aunque después de un periodo fuera del cargo, puede volver a presentarse. Este límite, establecido en la Constitución del estado, busca mantener una rotación en el liderazgo ejecutivo.

¿Cuándo serán las elecciones en Florida?

Las próximas elecciones en Florida 2026 están programadas de la siguiente manera:

Elecciones primarias: Agosto de 2026 (fecha exacta por definir)

Agosto de 2026 (fecha exacta por definir) Elecciones generales: Martes 3 de noviembre de 2026

En las primarias, los partidos políticos definirán quiénes serán sus candidatos oficiales para la gobernación. Posteriormente, en los comicios generales, los votantes decidirán quién ocupará el cargo de gobernador durante los próximos cuatro años.