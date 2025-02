Deportaciones en 2025: las nuevas estrategias del ICE para rastrear y deportar inmigrantes en EE. UU.

ICE ha intensificado sus estrategias en 2025, centrando sus esfuerzos en rastrear y deportar a inmigrantes en EE. UU. Considerados "objetivo", los migrantes con antecedentes penales graves son identificados mediante tecnologías avanzadas, colaboraciones locales y operativos específicos.

La política migratoria de EE. UU. ha tomado un giro más restrictivo este año, con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) liderando una serie de operativos de rastreo e identificación. El proceso se enfoca principalmente en migrantes considerados peligrosos para la seguridad nacional, utilizando programas y tecnología que permiten localizar a individuos con rapidez. Sin embargo, la implementación de estas medidas ha generado controversia, especialmente en comunidades migrantes.

ICE justifica esta estrategia argumentando que la protección de las comunidades es prioritaria. "Nuestro compromiso es rastrear y expulsar a aquellos que representan una amenaza directa", afirmó un funcionario de la División de Control Migratorio (ERO).

¿Cómo rastrea el ICE a inmigrantes en EE. UU. antes de deportarlos?

El rastreo de inmigrantes objetivo por parte del ICE en 2025 se basa en una combinación de recursos tecnológicos, inteligencia operativa y colaboraciones con fuerzas de seguridad locales. Tres divisiones dentro del organismo ejecutan las acciones clave:

División de Operaciones de Identificación de Objetivos : esta sección rastrea a migrantes mediante bases de datos interconectadas, tecnología de reconocimiento y software especializado. El Centro Nacional de Análisis y Orientación Penal y el Centro de Apoyo a Agencias del Orden Público suministran información para identificar a inmigrantes buscados.

: esta sección rastrea a migrantes mediante bases de datos interconectadas, tecnología de reconocimiento y software especializado. El y el suministran información para identificar a inmigrantes buscados. División contra Extranjeros Delincuentes (CAD) : a través del Programa contra Extranjeros Delincuentes (CAP) , ICE monitorea a migrantes encarcelados para su deportación inmediata. El Programa 287 facilita la colaboración con agencias policiales locales y estatales para localizar a personas con órdenes de detención.

: a través del , ICE monitorea a migrantes encarcelados para su deportación inmediata. El facilita la colaboración con agencias policiales locales y estatales para localizar a personas con órdenes de detención. División de Operativos contra Fugitivos: esta división coordina el arresto de inmigrantes que han evadido órdenes de deportación previas. El Programa Nacional de Operativos contra Fugitivos (NFOP) utiliza información recopilada para llevar a cabo redadas y capturas específicas.

La dependencia de tecnología avanzada ha permitido al ICE reducir los tiempos de localización y mejorar la eficiencia de los procesos, según informes internos. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten sobre el posible abuso de estas herramientas en la vigilancia indiscriminada.

¿Por qué el ICE prioriza el rastreo de ciertos inmigrantes en EE. UU.?

La política migratoria actual pone especial énfasis en migrantes con antecedentes penales graves. ICE clasifica a estos individuos como una amenaza directa a la seguridad nacional, lo que los convierte en prioridad para los operativos de rastreo.

Los delitos más comunes que ICE considera en sus criterios son:

Homicidio

Delitos sexuales

Tráfico de drogas

Según cifras oficiales, más del 70% de las deportaciones realizadas este año han estado vinculadas a personas con este tipo de historial criminal. "Estamos enfocados en la seguridad de nuestras comunidades", afirmó un portavoz del ICE.

Sin embargo, organizaciones civiles y abogados de inmigración señalan que estas políticas han afectado a migrantes sin antecedentes, generando temor entre las comunidades. En algunos casos, la separación de familias ha llevado a protestas en diversos estados. María Espinosa, abogada especializada en derechos migratorios, denunció que "el enfoque actual tiende a criminalizar a todos los migrantes, sin analizar sus circunstancias individuales".

Deportaciones en 2025: ¿cuántos inmigrantes han sido localizados y deportados por ICE?

Hasta el momento, ICE ha deportado a más de 140,000 inmigrantes en 2025, lo que representa un incremento del 25% respecto al año anterior. De este total, 85,000 personas tenían antecedentes penales graves, según informes oficiales. Los operativos más intensivos se han realizado en Texas, California y Florida, donde las agencias locales han trabajado de la mano con el Programa 287.

Los operativos tecnológicos han jugado un papel fundamental. ICE ha logrado reducir en un 30% el tiempo promedio de localización de inmigrantes objetivo gracias a herramientas avanzadas de monitoreo. Además, los operativos contra fugitivos han aumentado, generando una mayor presión en sectores donde residen grandes comunidades migrantes.

No obstante, las críticas a la aceleración de estos procesos no cesan. Diversos organismos internacionales advierten sobre posibles violaciones a los derechos fundamentales, alegando que muchos migrantes no están recibiendo juicios justos antes de su expulsión. La discusión sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos humanos sigue siendo un tema candente en el ámbito político.