Ejecutarán a hombre condenado por matar a pastor en Texas sin derecho a última comida: "No soy una causa perdida"

En el corazón de Texas, un nuevo caso ha sacudido el debate sobre la pena de muerte. La historia de Steven Nelson, un hombre de 37 años condenado por asesinato, ha puesto de manifiesto las profundas divisiones que existen en Estados Unidos sobre este tema tan polémico. Su ejecución, programada para este miércoles por la noche en Huntsville, ha reabierto el debate sobre la justicia, la redención y el papel del Estado en la administración de la también llamada pena capital.

La ejecución de Nelson no solo ha generado controversia por la pena de muerte en sí, sino también por la decisión de negarle la tradicional "última comida". Esta decisión, que sigue a un incidente similar en el pasado, ha sido vista por algunos como un acto de insensibilidad y crueldad, mientras que otros la defienden como una medida necesaria para evitar abusos del sistema.

¿Por qué Steven Nelson fue condenado a muerte en Texas?

En marzo de 2011, Nelson participó en un robo en la NorthPointe Baptist Church en Arlington, Texas. Durante el asalto, el pastor Clint Dobson fue asesinado y la secretaria de la iglesia, Judy Elliott, resultó gravemente herida. Nelson afirma que no cometió el asesinato, pero fue condenado por un jurado en 2012 y sentenciado a muerte. Sus apelaciones han sido rechazadas, lo que ha llevado a la programación de su ejecución.

La pena de muerte de Steven Nelson marca un cambio en la política penitenciaria de Texas. Foto: Dallas News

La pena de muerte de Nelson marca un cambio en la política penitenciaria de Texas con respecto a la "última comida". Esta tradición fue abolida después del caso de Lawrence Russell Brewer, un recluso que en 2011 pidió una comida extravagante y luego se negó a comerla. Este incidente provocó indignación y llevó a los legisladores de Texas a eliminar este privilegio para los condenados a muerte.

¿Por qué se aplica la pena de muerte en Estados Unidos?

La pena de muerte es un tema de debate en Estados Unidos. Los defensores argumentan que es un castigo justo por ciertos crímenes y que disuade a otros de cometer delitos similares. Los opositores, por otro lado, argumentan que es cruel e inusual, que no disuade el crimen y que existe el riesgo de ejecutar a personas inocentes. La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado que la pena de muerte es constitucional, pero su aplicación sigue siendo controvertida.

En una de sus últimas entrevistas, Nelson expresó su deseo de vivir y dijo: "La gente merece segundas oportunidades. No soy una causa perdida. No estoy sin ayuda. No estoy roto... No soy la pérdida que dicen que soy". Estas declaraciones reflejan la esperanza de un hombre que enfrenta la pena de muerte, pero también plantean preguntas sobre la justicia y la posibilidad de redención. La ejecución de Steven Nelson sin duda reavivará el debate sobre la pena capital en Estados Unidos y la necesidad de reformar el sistema judicial.