Andre Howard, un niño de 10 años, se ha convertido en un símbolo de valentía tras salvar la vida de su hermana menor durante un trágico accidente aéreo en Filadelfia. A pesar de sufrir una grave lesión en la cabeza, su instinto protector lo llevó a actuar en medio del caos y capturó la atención de la comunidad y más allá.

El accidente ocurrió el último viernes, cuando un avión ambulancia Learjet 55 se estrelló cerca de Roosevelt Boulevard y Cottman Avenue, lo que resultó en la muerte de siete personas y dejó a muchos heridos. La familia Howard se encontraba en su automóvil cuando el avión impactó. El joven Andre no dudó en proteger a su hermana, lo que demostró una madurez y un coraje sorprendentes para su edad.

El valiente niño se encuentra en proceso de rehabilitación. Foto: Fox News

El impacto del accidente y la respuesta inmediata

El impacto del Learjet 55 fue devastador. Según el relato del padre, el sonido inicial se confundió con un choque de autos, pero pronto la situación se convirtió en una escena de caos, con escombros volando por todas partes. “Escuchamos lo que pensamos que era un choque de autos, pero luego vimos una bola de fuego en el aire”, explicó el padre a la televisora local.

En medio de la confusión, un transeúnte se acercó rápidamente para ayudar a Andre. Aplicó presión sobre su herida con su propia camisa. La rápida intervención de un oficial de policía permitió que el niño fuera trasladado de urgencia al Hospital Jefferson Torresdale, donde recibió atención médica inmediata.

La lucha por la vida de Andre

Los médicos inicialmente no tenían esperanzas de que Andre sobreviviera debido a la gravedad de su lesión. “Nos dijeron que mi hijo debía sobrevivir”, confesó su padre, quien también destacó que el hospital, aunque no suele tratar traumas pediátricos, hizo una excepción en este caso. “Sí lo hicieron por nosotros; no tienen nada que envidiar a Dios”, añadió.

La madre de Andre, Lashawn Hamiel, expresó su angustia al ver a su hijo en esa condición, pero también su orgullo por la fortaleza que ha demostrado. “Como madre, ¿qué se supone que debo hacer?”, dijo entre lágrimas, resaltando que su hijo avanza a pesar de la adversidad.

Un héroe en la familia

El padre de Andre elogió la valentía de su hijo, y afirmó que su reacción fue instintiva y un reflejo de los valores que les ha inculcado. “Ayer enfrentó a la muerte y hoy habló para defender a su hermana pequeña, como le enseñé a él y a sus otros hermanos pequeños a hacer por instinto. Él es mi héroe”, afirmó durante una entrevista.

Los médicos continúan monitoreando la condición de Andre, se enfocan en mantenerlo estable y cómodo mientras evalúan los próximos pasos en su recuperación. A pesar de la gravedad de la situación, su madre destacó que el niño sigue mostrando una actitud positiva. “Es fuerte, es un bromista, pero es fuerte. Es un superhéroe”, afirmó Hamiel.

Investigación del accidente aéreo

as autoridades continúan con la investigación de las causas del trágico accidente. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ha intensificado sus labores. El 2 de febrero, comunicaron el hallazgo de la grabadora de voz en cabina (CVR), conocida como “caja negra”, de la aeronave. Este avance es crucial para entender qué salió mal y prevenir futuros incidentes.

La historia de Andre Howard no solo resalta un acto heroico, sino que también pone de relieve la importancia de la familia y la valentía en momentos de crisis. Su ejemplo inspira a muchos y recuerda que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor y la protección hacia los seres queridos pueden prevalecer.