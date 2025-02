Melania Trump responde a entrevistador por insinuar que se casó con el presidente de EE. UU. por su dinero: “No me conocen”

En una entrevista que ha vuelto a circular, Melania Trump se defendió de los rumores que han perseguido su relación con Donald Trump desde sus inicios. A lo largo de los años, muchos han especulado que la exmodelo eslovena se casó con el magnate por razones económicas, en parte debido a la diferencia de 24 años entre ambos. Las especulaciones han crecido especialmente en los últimos años, cuando Melania ha sido vista en público con gestos distantes hacia su esposo. Sin embargo, en una conversación de 1999 con el periodista Don Dahler, de ABC News, Melania negó rotundamente estas afirmaciones.

En la entrevista, realizada poco después de que su relación se hiciera pública, Melania, de 26 años en ese momento, dejó en claro que quienes la juzgan no conocen sus motivaciones. "La gente que habla así no me conoce", afirmó. Con este comentario, la futura Primera Dama quiso destacar que no es justo reducir su relación con Trump a cuestiones materiales, a pesar de las percepciones externas.

Melania también expresó que su rol como Primera Dama sería tradicional, apoyando a su esposo en sus responsabilidades y cumpliendo obligaciones sociales con un enfoque clásico. Foto: Gtres

PUEDES VER: El misterioso look de Melania Trump que eligió para acompañar a Donald Trump a la toma de posesión 2025

"Casarse por dinero se siente vacío", afirma Melania

Durante la conversación, el entrevistador señaló que pocas mujeres jóvenes y exitosas eligen parejas significativamente mayores, a lo que Melania respondió con una reflexión sobre el valor de las relaciones humanas. Explicó que, aunque una persona pueda tener acceso a lujos como apartamentos, aviones y autos, estos no pueden sustituir el afecto y la conexión emocional. "Eso no es algo con lo que puedas dormir o abrazar", señaló con firmeza.

Melania también abordó directamente el impacto negativo de los matrimonios basados en el dinero. "Si alguien se casa por dinero, podría sentirse muy vacío", comentó. Con estas palabras, dejó claro que su relación con Trump va más allá de lo material y que quienes piensan lo contrario no entienden su vida personal.

Melania imaginaba su rol como Primera Dama de forma tradicional

Además de responder a las preguntas sobre su matrimonio, Melania fue cuestionada sobre cómo se vería a sí misma en el rol de Primera Dama. Aunque en ese momento la posibilidad de que Trump llegara a la presidencia era remota, ella afirmó que asumiría ese papel con un enfoque clásico, inspirado en Jackie Kennedy. "Sí, sería muy tradicional. Lo apoyaría y cumpliría con muchas obligaciones sociales", explicó.

Melania añadió que su prioridad sería respaldar a su esposo en sus responsabilidades, haciendo hincapié en la importancia del compromiso familiar. "Yo apoyaría a mi hombre", aseguró con seguridad. Esta visión, que años más tarde se haría realidad, muestra cómo desde el inicio de su relación Melania había contemplado un papel importante en la vida pública, aunque manteniendo un perfil reservado y centrado en el apoyo a su esposo.