En Estados Unidos, se celebran sorteos de lotería todos los días, lo que permite la entrega constante de grandes premios en todo el país. En la última semana de enero de este año, un apostador anónimo de Mega Millions resultó ganador de US$50.000, aunque aún no ha reclamado su premio. Ante esta situación, la lotería de Georgia emitió una advertencia para quienes obtienen premios en sus juegos.

Según el Miami Herald, el boleto ganador fue adquirido en una estación de servicio Kroger en Tucker, ubicada a unos 32 kilómetros del centro de Atlanta. El jugador optó por pagar US$1 adicional para agregar la opción Megaplier a su billete.

En el sorteo del martes 28 de enero del 2025, los números ganadores fueron 10-19-31-47-56, con el 6 como Mega Ball. La combinación del jugador coincidió con cuatro de las bolas blancas y la Mega Ball dorada, quedándose a un número de llevarse el acumulado de US$44 millones. Aunque su premio inicial era de US$10.000, gracias al Megaplier 5X, su recompensa se multiplicó hasta alcanzar los US$50.000.

Advertencia para los ganadores de la Lotería Mega Millions en Georgia

Según The US Sun, el ganador anónimo de la lotería de Georgia aún no ha reclamado su premio de US$50.000 y los beneficiarios tienen un plazo de 180 días desde la fecha del sorteo para solicitar sus ganancias. Además, las autoridades recomendaron que los jugadores firmen el reverso de sus boletos para mayor seguridad.

Por otro lado, Mega Millions implementará cambios importantes en los próximos meses, especialmente en el precio de sus boletos. Actualmente, cada ticket cuesta US$2, pero, a partir de abril, el valor aumentará a US$5.

Boleto de lotería Mega Millions. Foto: Telemundo





Asimismo, los organizadores anunciaron que los premios también serán más grandes, garantizando que las ganancias siempre superen el costo del boleto. Esto significa la eliminación de los llamados premios de equilibrio, lo que aumentará las probabilidades de los jugadores de obtener una recompensa significativa.

¿Cómo jugar a Mega Millions?

Mega Millions es una lotería disponible en 45 estados, Washington D.C. y las Islas Vírgenes de EE. UU., con sorteos los martes y viernes a las 23:00 (EST), que pueden seguirse en línea. Para jugar, los participantes eligen cinco números del 1 al 70 y un número extra para la Mega Ball dorada, o pueden optar por el Quick Pick para una selección aleatoria. Cuantas más coincidencias, mayor es el premio.

El juego ofrece nueve formas de ganar, incluyendo un pozo acumulado que varía según las ventas. En el último sorteo, el premio mayor era de US$44 millones, pero al no haber ganador, subió a US$59 millones para el sorteo del 31 de enero de este año.

Además, en la mayoría de los estados se puede agregar el Megaplier por US$1 extra, lo que permite multiplicar las ganancias que no corresponden al premio mayor hasta 5 veces.