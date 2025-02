Influencer trans en EE.UU. denuncia que la obligaron a cambiar su género en el pasaporte: "Es culpa de Donald Trump"

Zaya Perysian, una reconcida tiktoker transgénero, ha expresado su descontento tras recibir su nuevo pasaporte estadounidense, en el que su género ha sido modificado a masculino. Este cambio se produce en el contexto de la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que establece que el gobierno federal solo reconocerá dos sexos, masculino y femenino, afectando directamente a la comunidad trans en Estados Unidos.

"Han cambiado el género a hombre por culpa de Donald Trump", denunció en su cuenta de TikTok, Perysian muestra su pasaporte recién emitido, señalando que, a pesar de haber completado su transición y de que todos sus documentos legales la identifican como mujer, el Departamento de Estado ha revertido su género a masculino. La carta adjunta al pasaporte indica que el cambio se realizó para "coincidir con nuestros registros", refiriéndose a un pasaporte anterior emitido antes de su transición.

Esto dijo la mujer trans obligada a cambiar su género por políticas de Donald Trump

La influencer compartió su experiencia a través de un video en TikTok, donde mostró su frustración al descubrir que su nuevo pasaporte la identifica como hombre. En el video, Perysian lee un correo electrónico recibido del Departamento de Estado que indica: "El sexo fue corregido en su solicitud de pasaporte. Los cambios se realizaron por una de las siguientes razones: para coincidir con nuestros registros". Ella explicó que el único registro que alguna vez la identificó como masculina fue un pasaporte que obtuvo cuando era más joven, antes de su transición.

"Básicamente, no importa que todos mis otros documentos digan femenino y que haya tenido mi cirugía de cambio de sexo; si has tenido un pasaporte en el pasado que muestra el sexo opuesto, no reconocerán tu cambio de género", afirmó Perysian, quien también anunció que buscará acciones legales al respecto.

¿En qué consiste la norma que modifica el género en los pasaportes en Estados Unidos?

La situación de Perysian es una consecuencia directa de las políticas implementadas por la administración de Donald Trump. El presidente firmó una orden ejecutiva que establece que el gobierno federal solo reconocerá dos sexos, masculino y femenino, considerados inmutables. Esta directiva instruye a todas las agencias federales a utilizar "sexo" en lugar de "género" en documentos oficiales, como pasaportes y certificados de nacimiento emitidos en el extranjero. Además, se suspendió la emisión de pasaportes con el marcador de género "X" y se detuvo el procesamiento de solicitudes para cambiar el marcador de género en los pasaportes.

La American Civil Liberties Union (ACLU) ha advertido que estas políticas podrían eliminar el reconocimiento legal de las personas trans y crear un clima de miedo e intimidación. Además, se anticipan desafíos legales contra estas órdenes ejecutivas, argumentando que contradicen decisiones judiciales anteriores y representan una extralimitación de la autoridad presidencial.