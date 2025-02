Los profesores y la familia de Josselin la recordaban como una joven vibrante, que destacaba en matemáticas y ciencias y a la que le encantaba cantar. Foto: Landon Edwards/The New York Times

Los profesores y la familia de Josselin la recordaban como una joven vibrante, que destacaba en matemáticas y ciencias y a la que le encantaba cantar. Foto: Landon Edwards/The New York Times

Josselin Corea Escalante, a quien su familia llamaba ‘Dallana’, tenía 9 años cuando ella, su madre y su hermano menor llegaron a Estados Unidos en busca de una mejor vida. Llegaron a Tennessee, donde se establecieron y celebraron, con una fiesta primaveral de quinceañera, el decimoquinto cumpleaños de Josselin.

Fueron casi dos meses de viaje, el que realizó la familia a pie, para llegar al país ahora dirigido por Donald Trump. La razón principal de su huida de Guatemala fue el temor de que Josselin y su hermano fueran asesinados o secuestrados por pandillas de dicho país. Sin embargo, nadie esperaba que en la última semana de enero de este año, la menor muriera en un tiroteo en su escuela.

Su familia, que sigue esperando la decisión sobre la solicitud de asilo, se cuestiona si seguir en territorio estadounidense vale la pena. "En Guatemala, en las escuelas no se oye, nunca se ha oído que alguien mata a alguien en la escuela", declaró Germán Corea, padre de la menor, para The New York Times.

Un estudiante disparó y mató a Josselin en la escuela el 22 de enero. Este año se han producido al menos 15 tiroteos dentro o cerca de un campus escolar. Foto: Landon Edwards para The New York Times





Debido a la incertidumbre de que su documentación sea aprobada, él y su esposa tomaron una decisión desgarradora: enviar el cuerpo de Josselin a Guatemala para su entierro. Esto como una forma de asegurarse de que volverán a reunirse, si lo deciden o si están obligados a hacerlo.

El padre de Josselin llegó a Estados Unidos antes que su familia. No forma parte del asilo, por lo que corre más riesgo de ser deportado.

Josselin, una estudiante ejemplar que quería ser doctora

Josselin quería ser doctora. Estudiaba la secundaria en Antioch High School, una escuela ubicada al sur de Nashville. Allí le encantaba cantar y jugar fútbol. Una vez, según relata su familia, rechazó un viaje para no faltar a clases. "El significado de un doctor, ¿cuál es? Es salvar vidas, ¿verdad? Yo creo que no fue justo para ella", declaró su tío Carlos Corea para el diario internacional.

El 22 de enero de este año, un estudiante que, según los efectivos policiales, había expresado sus intenciones de odio en internet, llevó un arma a la escuela donde ambos menores estudiaban. Mató a Josselin e hirió a otro estudiante. La policía no ha determinado si el objetivo del atacante era la menor.

Los familiares dijeron que Josselin fue la más feliz durante su fiesta de quinceañera, en la que bailó con su padre y sus tíos. Foto: Landon Edwards/The New York Times





Los tiroteos en las escuelas de Estados Unidos

Según la base de datos de tiroteos en escuelas K-12, se han producido al menos 15 tiroteos en un campus escolar o cerca de él.

En Nashville, en 2023, se registraron protestas por el control de armas. Esto, tras la muerte de tres alumnos de tercer año y tres miembros del personal de una escuela privada. Josselin era la intérprete de la familia, por lo que la familia ha llevado a algunos a hablar claro.

“La verdad, no me da miedo porque estoy diciendo lo que es, estoy diciendo lo que siento”, dijo Carlos Corea, tío de Josselin.

El hogar después de la ausencia de Josselin

“La verdad que tenemos apoyo. Pero lo que les digo a todos los padres que les han quitado los hijos en las escuelas: que no se queden así”, sostuvo Carlos Corea, tío de Josselin. “Que sigan removiendo lo que puedan para que haga justicia por nuestros hijos, porque si nos quedamos con las manos cruzadas, esto va a seguir siendo lo mismo”, añadió.

El silencio de la casa se escucha. Los familiares de Josselin no pueden descansar. Su padre contempla la posibilidad de hacer activismo en su nombre.

Aunque la escuela reabrió sus puertas, con un agente de recursos escolares adicional y nuevos detectores de metales, los primos de Josselin, quienes iban a la escuela con ella, tienen miedo de volver. Le dijeron a sus familiares que pronto se matricularán en otra escuela.

El último jueves 30 de enero, el ataúd rosa de Josselin fue llevado en un avión de regreso a Guatemala. Allí la esperaban sus abuelos y su tía.