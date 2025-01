¿Donald Trump pondrá fin al TPS para salvadoreños en 2025? Esto se sabe sobre la posible medida del mandatario en EE. UU.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un programa migratorio que permite a ciudadanos de países en crisis permanecer en Estados Unidos de manera legal. Con la reciente decisión de Donald Trump de revocar la extensión del TPS para venezolanos, ha crecido la preocupación entre los salvadoreños, quienes temen que su estatus también pueda ser eliminado en los próximos días.

El Gobierno de Trump intenta terminar este beneficio como parte de sus estrictas medidas migratorias y vigente campaña de deportación masiva. Miles de inmigrantes ahora enfrentan una nueva ola de incertidumbre en medio de una política migratoria cada vez más restrictiva.

¿Trump revocará el TPS para salvadoreños en 2025?

Hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no ha anunciado la cancelación del TPS para salvadoreños, pero la reciente noticia sobre una posible revocación de este programa para más de 600.000 venezolanos ha encendido las alarmas dentro de la comunidad migrante.

La decisión fue confirmada por el diario The New York Times, que accedió a una copia de la orden firmada por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional. El documento, que aún no ha sido publicado oficialmente, anula la prórroga de 18 meses que había sido aprobada por el expresidente Joe Biden el 10 de enero de 2025.

Aunque esta medida afecta únicamente a los venezolanos, muchos inmigrantes de otros países protegidos por el TPS, como El Salvador, Honduras y Haití, temen que Trump continúe con su política de endurecimiento migratorio.

¿Qué pasó con el TPS? Esto se sabe

El TPS ha sido un tema de debate constante en Estados Unidos, especialmente en los últimos años, cuando Joe Biden amplió su cobertura para varios países, incluyendo El Salvador, Venezuela, Honduras, Sudán y Haití.

Los puntos clave sobre el estado actual del TPS son:

TPS para venezolanos sería revocado: la administración Trump eliminaría la extensión que beneficiaba a más de 600.000 venezolanos, dejando a miles en riesgo de deportación, según The New York Times.

Estados con más beneficiarios: los estados con mayor número de inmigrantes protegidos por el TPS incluyen California, Texas, Nueva York y Florida.

Fecha de vencimiento del TPS para salvadoreños: actualmente, el TPS para El Salvador está vigente hasta el 9 de marzo de 2025.

Tribunales han bloqueado cancelaciones previas: en el pasado, jueces federales han detenido los intentos de cancelación del TPS para salvadoreños, argumentando que su eliminación podría afectar la estabilidad de miles de familias.

¿Cómo reinscribirme para el TPS para El Salvador?

La reinscripción al TPS para salvadoreños estará abierta desde el 17 de enero hasta el 10 de marzo de 2025. Este proceso solo aplica a quienes ya eran beneficiarios del programa antes de su designación inicial en 2001, cuando fue otorgado tras los devastadores terremotos que afectaron a El Salvador.

Los inmigrantes que deseen renovar su estatus deberán cumplir con los siguientes requisitos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y someterse a verificaciones de antecedentes:

Ser beneficiarios actuales del TPS y haber estado registrados antes de 2001.

Presentar el formulario I-821 ante USCIS para renovar el estatus.

Solicitar el permiso de trabajo (I-765) si desean continuar laborando legalmente en Estados Unidos.

Cumplir con las verificaciones de antecedentes que exige el DHS.

No haber cometido delitos graves o representar una amenaza para la seguridad pública o nacional.

Cabe resaltar que el período de reinscripción durará 60 días, por lo que se recomienda a los solicitantes completar su trámite con anticipación para evitar problemas o retrasos.