Diversos colombianos y latinos están utilizando las redes sociales para compartir sus testimonios, tras ser deportados. Donald Trump acabó con el sueño americano de varios inmigrantes y las medidas del presidente de Estados Unidos son cada vez más estrictas.

Estas tres historias reflejan no solo las dificultades que han incrementado para los sudamericanos en Estados Unidos, sino también el impacto emocional y económico que puede tener una deportación. Los relatos revelan que no importa la edad ni la nacionalidad para el estricto plan de Donald Trump.

Los deportados suelen ser latinos indocumentados | Foto: CNN

Una madre colombiana confesó el peligro que corren los bebés en las deportaciones de Donald Trump

"Casi me roban a mi bebé", enfatizó una madre inmigrante colombiana cuenta los tratos crueles e inhumanos que recibieron en Estados Unidos. La mujer cuenta que fue robada en su paso por México y que además su pequeño hijo presenta un cuadro grave de desnutrición. Además, mientras los inmigrantes esperan el avión de regreso, pueden pasar 8 días sin comer.

"No se vayan porque los están deportando a todos. Además, no los van a soltar al siguiente día porque hay personas que llevan un mes, hay gente desaparecida. No se vayan. Hay ejército, ya mandaron soldados a las fronteras y por eso los ponen en el asilo, pero no los sueltan, sino que allá los dejan (…) los tratos eran horribles porque nos levantaban como si fuéramos lo peor del mundo”, enfatizó la mujer.

Las deportaciones masivas de Trump son agresivas e insalubres

La Cancillería colombiana anotó que en los dos vuelos llegaron 201 personas, entre adultos y niños, que fueron deportados por el Gobierno estadounidense. En el primer vuelo, procedente de El Paso, venían 91 pasajeros, de los cuales 46 eran hombres y 45 mujeres, mientras que en el segundo, que llegó de San Diego (California), viajaban 110 personas, de ellas 62 hombres, 32 mujeres y 16 menores de edad. En ambos vuelos los inmigrantes llegaron en mal estado.

"El trato fue muy mal. Nos levantaron a las 3:00 am, no nos dejaron bañarnos e incluso nos tiraron la ropa y nos quitaron el celular. Lamentablemente, varios no pudieron comer y si querías salir te golpeaban por no hacer caso. La verdad que algunos nos hemos arrepentido de irnos de Colombia", enfatizó un joven colombiano.

Inmigrantes denuncian redadas violentas y sin atención médica

El hombre relató que, pese a no tener antecedentes penales, fue detenido junto a un grupo de indocumentados en un operativo de redadas de EE.UU. Además, señaló que, durante su tiempo en custodia, las condiciones eran indignas, con acceso limitado a alimentos, atención médica y comunicación con sus familias. "Nos hablaban como si fuéramos criminales, pero solo buscábamos un futuro mejor", agregó.

Este tipo de situaciones ha generado críticas tanto en Estados Unidos como en Colombia, principalmente por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que manifestaron que estos operativos violan principios básicos de dignidad y respeto. El testimonio de este ciudadano evidenciaría complejidad del debate migratorio y la necesidad de un enfoque más humano en dichas situaciones.