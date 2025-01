Quién es Pamela Hemphill, la abuela que estuvo presa 60 días por asalto al Capitolio y dijo "no" al indulto de Trump

"Nos equivocamos ese día, violamos la ley. No debería haber indultos", afirmó en el programa Newsday. Foto: Captura de CNN.

"Nos equivocamos ese día, violamos la ley. No debería haber indultos", afirmó en el programa Newsday. Foto: Captura de CNN.

Pamela Hemphill, una ciudadana estadounidense de 71 años, se ha convertido en símbolo de responsabilidad y arrepentimiento tras rechazar un indulto otorgado por el presidente Donald Trump. Hemphill, quien participó en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, cumplió una sentencia de dos meses en prisión. Sin embargo, su decisión de no aceptar el perdón presidencial refleja un firme compromiso con el Estado de derecho.

En entrevistas recientes, Hemphill expresó su arrepentimiento por haber sido parte de los disturbios que sacudieron a Estados Unidos y marcaron un hito oscuro en su democracia. Según la ‘abuelita MAGA’ (siglas del lema de Trump “Make America Great Again”), aceptar el indulto sería una afrenta para los oficiales que defendieron el Congreso aquel día y para el sistema judicial que sancionó su comportamiento.

¿Quién es Hemphill y qué le respondió a Donald Trump?

Hemphill, exconsejera de drogas y alcohol, residente en Boise, Idaho, se declaró culpable en enero de 2022 por el delito menor de ingresar al Capitolio durante los disturbios. Como resultado, recibió una condena de 60 días de prisión y tres años de libertad condicional.

Para ella, cumplir su sentencia y asumir la responsabilidad de sus actos fue un acto de justicia y arrepentimiento. Mientras algunos condenados han mostrado satisfacción por los indultos, otorgados a más de 1.500 personas, Hemphill dejó claro que no comparte esa postura. "Los criminales del 6 de enero están intentando reescribir la historia asegurando que no fue un motín ni una insurrección. No quiero ser parte de su intento de reescribir lo que sucedió ese día", subrayó.

¿Por qué Trump indultó a casi 1.600 personas en sus primeros días como presidente?

El martes, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, aseveró que los perdones forman parte de un esfuerzo por corregir lo que describe como un "enjuiciamiento injusto" por parte de una administración que, según él, politizó la justicia. "Es una prisión asquerosa. Ha sido horrible. Es inhumano. Ha sido algo terrible, terrible", dijo Donald Trump.

Los indultos de Trump han generado un intenso debate en Estados Unidos, pues algunos los ven como un intento de exonerar a sus seguidores y reafirmar su narrativa de que las elecciones de 2020 estuvieron amañadas. No obstante, figuras como Hemphill cuestionan estas acciones, alegando que perpetúan divisiones y erosionan la confianza en las instituciones democráticas.