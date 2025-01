Buenas noticias para inmigrantes que buscan obtener la Green Card en Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha anunciado un cambio importante en el proceso de ajuste de estatus al eliminar la exigencia de presentar prueba de vacunación contra el covid-19 en la solicitud de residencia permanente.

A partir del 22 de enero de 2025, los solicitantes de la residencia permanente legal ya no tendrán que incluir evidencia de haber recibido la vacuna contra el coronavirus en el Formulario I-693, conocido como Informe de Examen Médico de Inmigración y Registro de Vacunación. Esta medida representa un alivio significativo para quienes enfrentaban dificultades para cumplir con este requisito, además de agilizar el proceso de solicitud.

Es importante que los solicitantes revisen todos los requisitos vigentes para evitar contratiempos en su proceso migratorio.

¿Cuál es el nuevo cambio de USCIS en la solicitud de residencia permanente?

USCIS ha eliminado la exigencia de presentar la prueba de vacunación contra el covid-19 como parte de la documentación requerida para el ajuste de estatus. Anteriormente, esta era una condición obligatoria que debía cumplirse para evitar retrasos o posibles rechazos en la solicitud de residencia permanente.

Con esta actualización, los inmigrantes ya no serán penalizados por no presentar la prueba de vacunación. Además, USCIS ha confirmado que no emitirá Solicitudes de Evidencia (RFE) ni Notificaciones de Intención de Denegación (NOID) relacionadas con la falta de documentación sobre esta vacuna.

¿Cómo beneficia esta eliminación a los solicitantes de la Green Card?

Además de simplificar el proceso de inmigración, la eliminación de este requisito alivia la carga administrativa tanto para los solicitantes de la Green Card como para los oficiales de USCIS. Esta medida agiliza la revisión de los expedientes y permite que un mayor número de personas continúe con su solicitud de residencia permanente sin enfrentar obstáculos adicionales.

Para muchos inmigrantes, esta modificación representa un avance importante, especialmente para aquellos que, por razones personales o médicas, no pudieron recibir la vacuna o no contaban con la documentación necesaria para demostrar su inmunización.

Otros requisitos que siguen vigentes en el proceso de ajuste de estatus

A pesar de la eliminación del requisito de vacunación contra el covid-19, USCIS ha aclarado que el resto del proceso de ajuste de estatus permanece sin cambios. Los solicitantes aún deben cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar el Formulario I-693 , que sigue siendo obligatorio para demostrar cumplimiento con otras vacunas exigidas por el protocolo de inmigración.

, que sigue siendo obligatorio para demostrar cumplimiento con otras vacunas exigidas por el protocolo de inmigración. Someterse a exámenes médicos realizados por médicos autorizados por USCIS.

Proporcionar documentos adicionales que respalden su elegibilidad para la residencia permanente.

Es importante que los solicitantes revisen todos los requisitos vigentes para evitar contratiempos en su proceso migratorio.