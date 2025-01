Joe Biden elimina a Cuba de lista de naciones que patrocinan el terrorismo: medida podría ser modificada por Trump

El gobierno de Estados Unidos confirmó que la administración de Joe Biden eliminará a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo antes de finalizar su mandato, en pocos días. Sin embargo, esta medida podría ser modificada por Donald Trump, presidente electo del gigante americano.

Esta decisión, que podría tener un impacto significativo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Principalmente, por el gobierno dictatorial que existen en la nación cubana.

¿Por qué Joe Biden eliminaría a Cuba de lista de naciones que patrocinan el terrorismo?

Una fuente cercana de USA confirmó que esta decisión no salió del Departamento de Estado, sino que fue efectuada directamente desde la Casa Blanca. Pocas horas después, esta institución hizo pública la eliminación de Cuba de la lista, lo que podría abrir la puerta a beneficios económicos para el régimen cubano.

Según el documento firmado por el presidente Biden, "El Gobierno de Cuba no ha brindado ningún apoyo al terrorismo internacional durante el período de seis meses anterior y el Gobierno de Cuba ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro".

Posibles consecuencias de la eliminación de Cuba de la lista

La eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo podría otorgar un lapso de tiempo importante para que el régimen cubano aproveche los beneficios de no tener las sanciones económicas que implica estar en dicho listado. Fuentes que pidieron no ser mencionadas sugieren que esta medida podría venir acompañada de la liberación de presos políticos por parte de Cuba, pese a que no se ha precisado cuantía ni nombres.

El uso de los presos políticos como moneda de cambio es una de las estrategias recurrentes del régimen cubano. Algunos de los presos políticos de alto perfil, como los líderes opositores Félix Navarro y José Daniel Ferrer, fueron arrestados durante la Primavera Negra de 2003 y liberados en 2011 debido a negociaciones con la Unión Europea, para luego volver a ser encarcelados el 11 de julio de 2021, situación que se mantiene hasta la actualidad.

¿Cuál será el efecto de la medida de Joe Biden entre las fututas relaciones entre EE. UU. y Cuba?

El congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez compartió el informe de AP y criticó a Biden, calificándolo de "cobarde". Precisó que con la Administración Trump, el régimen cubano volverá a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esta medida se asemeja a la política de su colega demócrata Barack Obama, quien también tomó decisiones significativas en relación con Cuba antes de dejar el cargo.

La decisión de la Casa Blanca contradice la posición de altos funcionarios estadounidenses en meses pasados. En diciembre anterior, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, había afirmado que "no anticipaba" ningún cambio en la política de la Casa Blanca hacia Cuba durante el mandato de Biden. Esta contradicción ha generado confusión y especulación sobre el futuro de las relaciones entre ambos países.

Historia de la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo

Cuba fue incluida en el listado de países patrocinadores del terrorismo por primera vez en 1982. Obama la sacó de la lista en 2015 como parte de su estrategia de acercamiento a la isla y del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Sin embargo, fue Donald Trump quien la volvió a incluir en 2021, lo que ha limitado el acceso de Cuba a los mercados financieros y ha afectado su economía.

El régimen dictatorial de La Habana ha buscado en los últimos tiempos ser sacado de esta lista, que limita su acceso a los mercados financieros. En mayo de este año, EE. UU. sacó a Cuba de la lista de naciones que no cooperan plenamente en los esfuerzos antiterroristas de Washington, lo que alarmó a congresistas y activistas que ven en esta medida un posible cambio en la política estadounidense hacia la isla.