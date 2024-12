Inmigrante en EE. UU. revela cómo obtener la ciudadanía americana en poco tiempo y sin saber inglés

A pesar de no dominar el inglés, la inmigrante se preparó meticulosamente para las preguntas del examen de ciudadanía. Foto: Viajonarios

A pesar de no dominar el inglés, la inmigrante se preparó meticulosamente para las preguntas del examen de ciudadanía. Foto: Viajonarios

Una cubana residente en Estados Unidos comparte su sorprendente experiencia al obtener la ciudadanía en un tiempo récord, a pesar de no dominar el inglés. Su historia resalta los desafíos y estrategias que enfrentan muchos inmigrantes en su búsqueda de un nuevo hogar.

La protagonista de esta historia, quien prefiere mantener su anonimato, revela que el proceso de naturalización no fue tan complicado como muchos podrían pensar. "Son 100 preguntas cívicas, o sea, tú te tienes que aprender las 100 porque no sabes cuál te van a preguntar", explica. Este enfoque metódico le permitió prepararse adecuadamente para la entrevista, un paso crucial en el proceso de obtención de la ciudadanía.

A pesar de las barreras del idioma, su determinación y esfuerzo la llevaron a superar las expectativas. "No hablo inglés, pero eso no me detuvo. Aprendí lo que necesitaba para pasar la prueba", añade. Su historia es un testimonio de la resiliencia de los inmigrantes que, a pesar de las dificultades, logran alcanzar sus metas.

La comunidad de inmigrantes jugó un papel vital en su adaptación, brindándole apoyo y recursos. Foto: El Cuartel del Metal

Preparación para la prueba de ciudadanía

La preparación para la prueba de ciudadanía es un aspecto fundamental del proceso de naturalización. La cubana menciona que, aunque el inglés no era su fuerte, dedicó tiempo a estudiar las 100 preguntas cívicas que son parte del examen. "Me hice un horario de estudio y me enfoqué en aprender las respuestas", comenta. Este enfoque le permitió sentirse más segura al momento de presentarse ante el oficial de inmigración.

Desafíos del idioma y la cultura

El idioma puede ser una barrera significativa para muchos inmigrantes, pero la cubana encontró formas de adaptarse. "A veces, me sentía perdida, pero siempre había alguien dispuesto a ayudarme", dice. La comunidad de inmigrantes en su área jugó un papel crucial en su proceso, brindándole apoyo y recursos para mejorar su comprensión del inglés y la cultura estadounidense.

La importancia de la comunidad

La historia de esta cubana también destaca la importancia de la comunidad en el proceso de adaptación. "Conocí a muchas personas que pasaron por lo mismo y compartimos consejos y recursos", menciona. Este sentido de comunidad no solo le proporcionó información valiosa, sino que también le ofreció un espacio de apoyo emocional durante un proceso que puede ser estresante y abrumador.

Obtener la ciudadanía es un logro significativo para cualquier inmigrante. Para esta cubana, representa no solo un estatus legal, sino también un sentido de pertenencia. "Ahora me siento parte de este país. He trabajado duro para llegar aquí y estoy orgullosa de ser ciudadana estadounidense", concluye. Su historia es un recordatorio de que, con determinación y apoyo, es posible superar las barreras y alcanzar los sueños.