Atención, NUEVOS ciudadanos americanos: los problemas que tendrán al votar por primera vez en las elecciones en USA

Legisladores republicanos han impulsado medidas que refuerzan que los no ciudadanos no pueden votar, generando preocupación entre los recién naturalizados.

Miles de nuevos ciudadanos americanos se preparan para participar en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, con la expectativa de ejercer su derecho al voto por primera vez. Sin embargo, se enfrentarán a propuestas legislativas que intentan recalcar que solo los ciudadanos estadounidenses tienen permitido votar en elecciones locales y estatales, algo que ya está estipulado por la ley. Estas iniciativas, impulsadas por legisladores republicanos en estados clave como Wisconsin y Carolina del Norte, han generado preocupación entre los ciudadanos naturalizados, quienes temen que este tipo de medidas pueda desincentivar su participación en el proceso electoral.

Aunque las propuestas no cambian las leyes actuales que ya prohíben a los no ciudadanos votar en elecciones locales, han sido percibidas como un mensaje que podría alimentar temores infundados sobre el fraude electoral, afectando a los inmigrantes que acaban de obtener la ciudadanía y que, por primera vez, se integrarán en el proceso electoral de EE. UU.

¿Cuál es la nueva propuesta que afecta a los inmigrantes en EE. UU.?

En estados como Wisconsin y Carolina del Norte, legisladores republicanos han impulsado cambios constitucionales para recalcar que solo los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a votar en elecciones locales y estatales. Aunque la ley actual ya prohíbe que los no ciudadanos participen en estos comicios, las propuestas buscan evitar que en el futuro algunas jurisdicciones locales puedan abrir la puerta al voto de no ciudadanos, una tendencia que algunos temen pueda ganar terreno.

Los defensores de estas medidas argumentan que son necesarias para reforzar la integridad del sistema electoral y prevenir posibles modificaciones futuras que pudieran permitir a los no ciudadanos votar en algunos procesos locales. Sin embargo, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación, argumentando que estas iniciativas envían un mensaje negativo y desalentador para los nuevos ciudadanos americanos que desean ejercer su derecho al voto sin restricciones.

Los nuevos ciudadanos americanos sienten que estas medidas cuestionan su derecho al voto. Foto: La Conexión USA

¿Cómo afecta la nueva propuesta a los inmigrantes en EE. UU.?

A pesar de que el fraude electoral cometido por no ciudadanos es extremadamente raro, el debate en torno a estas propuestas ha generado preocupación entre los inmigrantes que recientemente han obtenido la ciudadanía. Nuevos ciudadanos americanos como Roselia Navarro, quien se naturalizó en abril de 2023, sienten que estas medidas cuestionan su derecho al voto. "Me emociona participar en estas elecciones, pero me inquieta ver que hay propuestas que parecen poner en duda mi legitimidad como votante", señala Navarro.

Por otro lado, votantes como Halley Ji-Zhang, también recién naturalizado, han enfrentado situaciones de discriminación en el pasado, lo que los motiva aún más a participar activamente en el proceso electoral. Sin embargo, la introducción de estas medidas en la papeleta de votación puede añadir una capa de ansiedad para aquellos que, por primera vez, ejercerán su derecho en las elecciones en EE. UU. Las organizaciones pro inmigrantes temen que estas iniciativas puedan crear una barrera psicológica para los nuevos votantes, al hacer que se sientan observados o juzgados.

¿Cómo votar en las elecciones de Estados Unidos 2024?

Para los nuevos ciudadanos americanos, las elecciones de 2024 representarán una oportunidad única para influir en el futuro de su país adoptivo. Sin embargo, es fundamental que sigan correctamente los procedimientos electorales para asegurarse de que su voto sea válido. Aquí algunos consejos clave:

Lee las instrucciones de la boleta electoral: Cada estado puede tener instrucciones específicas para rellenar las boletas. Asegúrate de seguirlas cuidadosamente para evitar errores que puedan invalidar tu voto. Usa el instrumento adecuado: En los centros de votación, recibirás un lápiz o bolígrafo específico para marcar tus elecciones. Es importante utilizar únicamente el utensilio proporcionado, ya que las máquinas de conteo podrían no reconocer otros tipos de marcas. Marca correctamente las opciones: Rellena completamente los círculos o cuadros junto a los candidatos y propuestas que elijas. Evita subrayar, tachar o escribir comentarios adicionales, ya que esto puede invalidar tu boleta. Pide una nueva boleta si te equivocas: Si cometes un error al marcar una opción, solicita asistencia del personal electoral para que te proporcionen una nueva boleta. No intentes corregirla tú mismo, ya que esto podría hacer que tu voto no sea contado.

Con estas medidas, los nuevos ciudadanos americanos podrán participar de manera efectiva en las elecciones de Estados Unidos 2024, asegurándose de que su voz sea escuchada en un momento crucial para el país.