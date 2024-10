Liam Payne, exintegrante de la popular banda One Direction, reveló tiempo atrás una singular anécdota en la que Donald Trump, antes de ser presidente de Estados Unidos, tuvo un papel decisivo. Payne recordó cómo el empresario los expulsó de la Trump Tower en Nueva York luego de que la banda se negara a tener una reunión privada con una de las hijas del abogado de Trump. La solicitud surgió mientras los miembros del grupo descansaban en sus habitaciones y, al no acceder a la exigencia de Trump, fueron obligados a abandonar el hotel.

En una entrevista pasada para la revista Rollacoaster, Payne compartió este episodio, sorprendiendo a los seguidores de One Direction, quienes no esperaban tal reacción del magnate. Los detalles de este incidente, ocurrido en el punto álgido de la fama de la banda, muestran cómo los encuentros entre celebridades y personas influyentes pueden llevar a situaciones imprevistas.

El origen del conflicto

El incidente ocurrió cuando One Direction se hospedaba en la Trump Tower de Nueva York, uno de los hoteles de lujo de Donald Trump. Durante su estancia, el empresario, mediante su equipo, solicitó a los integrantes de la banda que se reunieran con la hija de su abogado, quien era gran fan del grupo británico. Sin embargo, los miembros, incluido Liam Payne, estaban descansando tras una jornada extenuante y decidieron rechazar la solicitud.

Esta negativa no fue bien recibida por Trump, quien, según Payne, respondió prohibiendo el acceso al garaje del hotel, lo que generó dificultades logísticas para el equipo. Poco después, Trump ordenó que la banda abandonara el hotel, lo que obligó a One Direction a buscar un nuevo alojamiento en plena gira.

One Direction fue una boy band británico-irlandesa creada en 2010 en Londres, como parte del programa The X Factor. Foto: Fórmula TV

Nial Horan, excompañero de Liam confirmó la anécdota

Niall Horan, exintegrante de la famosa banda One Direction, compartió en el programa The Late Late Show la historia sobre su experiencia con Donald Trump. Según relató, Trump, propietario del hotel en el que se hospedaba la banda en 2012, intentó castigarlos después de que se negaran a tomarse una fotografía con la hija de su abogado. Este hecho ocurrió mientras One Direction se preparaba para un concierto clave en el Madison Square Garden, en New York.

"Estábamos actuando en el Madison Square Garden y básicamente dijimos que no haríamos reuniones porque era un espectáculo muy grande. Era el espectáculo más grande de nuestra carrera. Y él dijo: ¿Podrías tomarte una foto con la hija de mi abogado? Y le dijimos: ¿Va a venir y armar un gran alboroto? Y le dijimos: No, no, [el espectáculo] está cerrado", indicó.

El incidente tuvo lugar cuando One Direction se encontraba en la cúspide de su popularidad. Horan recordó cómo la banda se vio en una situación incómoda al recibir la solicitud inesperada de Trump, quien, tras la negativa de los músicos, decidió restringirles el acceso al garaje del hotel, una medida que afectó su logística durante la estancia en la ciudad.