Mónica Cabrejos: la vez que ‘Chemo’ Ruiz reveló que la conductora le terminó en su cumpleaños

Durante una edición del desaparecido programa de “El valor de la verdad”, Marco ‘Chemo’ Ruiz sorprendió al responder el inesperado cuestionario de Beto Ortiz. En aquella ocasión, el exdeportista recordó varios episodios de su vida y también su relación sentimental con Mónica Cabrejos, la cual terminó por decisión de la conductora de televisión.

Una de las preguntas consistía en confirmar o desmentir la premisa de la entonces figura de Latina TV, puesto que los invitados quedaron sorprendidos al enterarse de que Mónica Cabrejos fue quien puso punto final a su historia de amor. De acuerdo con ‘Chemo’ Ruiz, la presentadora le anunció su ruptura por “una tontería”, pero ¿qué dijo el exfutbolista sobre su relación con la conductora?

‘Chemo’ Ruiz revela que Mónica Cabrejos terminó su relación

La interrogante que generó intriga entre los espectadores fue expuesta por Beto Ortiz. “¿Terminaste con Mónica (Cabrejos) el día de su cumpleaños?”, leyó. Ante ello, el exdeportista no dudó en decir “sí”. Además, la respuesta fue corroborada por la voz en off que, de acuerdo con el polígrafo, señaló como verdad lo expresado por ‘Chemo’ Ruiz.

Sin embargo, el presentador de “El valor de la verdad” quedó atento a la explicación del exjugador, ya que necesitaba escuchar el motivo de la separación durante el cumpleaños de Mónica Cabrejos. Antes de revelar la razón, ‘Chemo’ Ruiz manifestó que ella le terminó, mas no él porque nunca ha tomado la iniciativa de dejar a una pareja.

'Chemo' Ruiz aseguró que respetó la decisión de Mónica Cabrejos sobre su romance. Foto: Latina TV

“No sé qué le pasó en ese momento. Teníamos problemas, pero fue de un momento a otro. Creo que ya venía muy cargada de su trabajo y se molestó por una tontería. Me dijo: ‘Sabes qué, esta situación ya no puede continuar, ya no quiero estar contigo, mejor dejemos las cosas acá’”, detalló.

A pesar de ser una ruptura abrupta, ‘Chemo’ Ruiz tomó con tranquilidad la decisión de Mónica Cabrejos y prefirió alejarse de ella luego de conocer la razón por la que no quería saber más de él.

“Le dije ‘ok’. Me paré, me fui y así fue de rápido. Ahí se acabó”, relató el exfutbolista. Además, aseguró que después de lo sucedido volvieron a hablar por temas puntuales. “Si bien es cierto, hemos vuelto a hablar, somos amigos, es una buena persona”, finalizó.

¿El regalo de ‘Chemo’ Ruiz molestó a Mónica Cabrejos?

Después de la participación de ‘Chemo’ Ruiz en el set de “El valor de la verdad”, Beto Ortiz tuvo como invitada a Mónica Cabrejos y le consultaron si se molestó en el día de su cumpleaños por el obsequio de su entonces pareja. De inmediato, la exvedette mencionó que era verdad, puesto que descubrió el precio de los zapatos y cartera que llegaron en la bolsa de una tienda.

“No eran bonitos ni costosos. El gran problema no fueron los zapatos, sino que llegaron (a su casa) con la bolsa del lugar donde los compró y con la boleta. Entonces, si me va a dar un regalo y que ya vivo con él, sin una bolsa de papel de regalo, significa que ya no tiene ningún detalle conmigo”, precisó la figura de televisión.