Xoana González contó por qué eliminó su cuenta de Instagram: “El que quiere ver que pague”

Borró todo. Xoana González se presentó en el programa de Magaly Medina, el lunes 9 de mayo, donde habló sobre su éxito en la plataforma para adultos OnlyFans. Sin embargo, la argentina realizó una revelación que terminó sorprendiendo a la conductora, pues contó las razones por las que decidió eliminar su cuenta de Instagram, donde tenía más de 1 millón de seguidores.

“Ni siquiera tengo Instagram, ahora. (...) Tenía 1 millón y medio; y tanto que hablaba el budista Mario Irivarren de la muerte al ego, yo dije: ‘basta de estar perdiendo el tiempo en el Instagram’ . Le dije chao, no me interesa y le di de baja”, señaló.

Además, la argentina relató que si sus seguidores desean verla tienen que suscribirse en su canal de OnlyFans. “¿Solamente tienes OnlyFans?”, preguntó la ‘Urraca’, a lo que la modelo respondió. “Solo tengo OnlyFans y el que quiere ver que pague, yo monetizo todo . El Facebook de toda la vida y el que quiere ver que me vea 360 (risas)”, indicó.

Modelo descarta hacer cine para adultos

Durante su conversación con la conductora de “Magaly TV, la firme”, la argentina negó que quiera hacer cine para adultos y contó por qué no lo aceptaría. “Nos llamaron de un par de lados, pero el tema es que si estás en un set hay varias personas de grabación, te hacen un ‘papanicolaou’ con la cámara y yo no quiero. Es como, ‘¿hasta dónde va a ir la cámara?’ entonces se corta la magia entre nosotros”, precisó.

Xoana González aceptó haber sido infiel

Las imágenes difundidas de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz y Óscar del Portal con Fiorella Méndez que dieron qué hablar en la farándula peruana no fueron ajenas a Xoana González y hasta aceptó haberle sido infiel a una expareja. “Fui infiel a los 23 años - es decir, hace 11 años- a mi novio. Se lo quise decir muchas veces, no me atrevía. Luego se lo dije en su cumpleaños, fue fatal. Yo creo que la gente puede cambiar, un día dije: ‘no más’. En ese momento, era tan oscuro, traumante, no se puede vivir así”, mencionó para El Popular.