El actor argentino Julián Zucchi protagonizó una controversial entrevista este viernes 13 de diciembre en el programa 'Amor y Fuego', conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. Durante la transmisión, el intérprete reveló audios, conversaciones y un mensaje inesperado de Ángel Fernández, actual pareja de Yiddá Eslava, en el contexto de la polémica separación de los excombatientes.

Ángel Fernández, novio de Yiddá Eslava, insultó a Julián Zucchi

Julián Zucchi presentó audios y capturas de pantalla como pruebas para sustentar los conflictos que, asegura, enfrenta desde que se separó de Yiddá Eslava. Entre las revelaciones más impactantes, compartió un audio donde la actriz y exintegrante de Combate lo acusa de priorizar a Priscila Mateo, presunta pareja actual del actor, y lo llama con términos despectivos.

“O sea, tú prefieres defender a la chica con la que estás saliendo a ser agradecido hijo de p… por todo lo que hice por ti (…) ahora sí me vas a conocer”, se escucha en el audio presentado por Zucchi.

Una de las sorpresas de la entrevista fue la presentación de una captura de pantalla de un mensaje que Julián Zucchi asegura haber recibido de Ángel Fernández, actual pareja de Yiddá Eslava. En el mensaje, Fernández lo habría llamado “basura”. Ante esto, Zucchi respondió únicamente: “¿Disculpa?”. El nuevo novio de la actriz no volvió a escribirle.

El argentino explicó su decisión de hacer públicas estas pruebas: “¿Por qué me quedé callado? Porque jamás quise que mis hijos escuchen a su papá hablando mal de su mamá. Pero yo me tengo que defender, porque es injusto que estén llenándose la boca cuando están las pruebas, están en juzgado. No hay que mentir porque esto sale a la luz”, manifestó.