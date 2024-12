El pasado 12 de diciembre, la actriz e influencer Yiddá Eslava sorprendió al público durante su aparición en 'Magaly TV, la firme', al anunciar que emprenderá acciones legales contra Maria Laura Zucchi, madre de su expareja, Julián Zucchi. La decisión de Eslava se produce tras las graves acusaciones de enriquecimiento ilícito lanzadas por su exsuegra, quien también la calificó de "loca". "Esto es una declaración muy grave y no lo puedo dejar pasar", afirmó Yiddá, defendiendo la integridad de su familia.

Eslava también aprovechó la ocasión para hablar sobre las agresiones verbales sufridas a manos de Julián Zucchi. En un incidente reciente en una comisaría, el actor la llamó "trastornada" y "desquiciada". Visiblemente afectada, Yiddá expresó su dolor y determinación de no permitir más ataques a su honor. "No voy a callar más, no voy a tolerar más situaciones. Es hora de defenderme", declaró la actriz.

Yiddá Eslava enfatizó la gravedad de las acusaciones de enriquecimiento ilícito hechas por Maria Laura Zucchi. "Mi papá es una de las personas más íntegras que conozco, y esas acusaciones son absolutamente falsas", afirmó. Ante estas declaraciones, la actriz ha decidido tomar medidas legales para proteger su reputación y la de su familia. "No se puede decir eso con tanta ligereza", subrayó, dejando claro que buscará justicia a través de los tribunales.

Durante su entrevista con Magaly Medina, Yiddá Eslava también abordó las agresiones verbales de Julián Zucchi, su expareja y padre de sus dos hijos. La actriz relató cómo Zucchi la insultó en una comisaría, calificándola de "trastornada" y "desquiciada". Este comportamiento, según Eslava, ha sido recurrente y ha afectado profundamente su bienestar emocional. "No permitiré que nadie me haga daño, no se dejen intimidar", instó Yiddá a otras madres que podrían estar en situaciones similares, animándolas a defenderse y proteger a sus familias.