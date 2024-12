El actor argentino Julián Zucchi confesó en una reciente entrevista con 'América hoy' que fue obligado a grabar el video que anunciaba su separación de Yiddá Eslava, el cual fue grabado a inicios de octubre del año pasado. El recordado 'Parchis', aseguró que nunca estuvo de acuerdo con la decisión que tomó su ahora expareja y que fue presionado para realizar el clip.

Durante su participación en el programa en el programa conducido por Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza, Zucchi explicó que la grabación del video no fue una iniciativa propia, sino una imposición. “En octubre nos separamos con un video bonito que jamás yo pedí hacer, que me obligaron a hacer. Yo no obligué a nadie, a mí me obligaron a grabar ese video”, afirmó el actor, dejando entrever la tensión que existía en su relación.

¿Qué pasó entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava?

La relación entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi atraviesa un momento crítico tras su separación, que llegó después de 11 años juntos y dos hijos en común. Aunque habían logrado una convivencia pacífica por el bienestar de sus pequeños, un reciente incidente en la vía pública evidenció serias tensiones entre ambos.

De acuerdo con reportes de seguidores de la página Instarándula, el altercado ocurrió en Magdalena, donde los exesposos protagonizaron una acalorada discusión en plena calle. En los videos difundidos, se observa a Julián Zucchi descendiendo de su vehículo y enfrentándose verbalmente con Yiddá Eslava, quien habría intentado impedir que el actor se llevara a uno de sus hijos. Según testigos, durante el intercambio, ella desafió al argentino con la frase: "Denúnciame", mientras él trataba de mantener la compostura y evitaba alzar la voz.

Julián Zucchi habló sobre polémica con Yiddá Eslava

Julián Zucchi finalmente habló sobre la polémica que protagonizó junto a Yiddá Eslava, un conflicto que incluyó un forcejeo en plena calle y terminó en la comisaría. El actor argentino compartió su versión de los hechos y aseguró estar enfrentando situaciones de "extorsión" relacionadas con su derecho a ver a sus hijos.

“Tenía retenidos a mis hijos arriba y no los dejaba bajar. Los retiró antes de su terapia; eso fue el viernes. Yo tuve que decirle: no se puede hacer otra cosa con una mujer como Yiddá, que, si no le dices a todo que sí, se arman estas cosas”, expresó el argentino ante las cámaras de ‘América hoy’.