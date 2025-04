Texas: DPS otorga la Real ID con tarifa reducida a este grupo de personas en 2025

Todos los residentes de Texas deberán tener una Real ID para poder abordar vuelos nacionales y acceder a instalaciones federales, como edificios gubernamentales y bases militares. Esta identificación mejorada, emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), se convertirá en un requisito indispensable. Sin embargo, el DPS ofrece una tarifa reducida para ciertos grupos de personas que deseen obtenerla, lo que facilita el acceso a esta identificación crucial.

Además, aquellos que aún no han renovado su licencia o tarjeta de identificación deben hacerlo a tiempo para evitar inconvenientes. Si no renuevas a tiempo, las identificaciones antiguas no serán consideradas Real ID, aunque no se impondrán multas ni sanciones por no cumplir con este nuevo requisito. Conoce los detalles sobre los requisitos, la tarifa reducida y los documentos necesarios para obtener tu Real ID en Texas.

Real ID en Texas: DPS otorga la tarifa reducida a este grupo de personas

El DPS de Texas ha establecido tarifas diferenciadas para la Real ID, dependiendo de la edad del solicitante. Las tarifas para obtener una licencia o tarjeta de identificación estándar son de US$33 para aquellos mayores de 18 años, y de US$16 para las personas menores de 59 años que soliciten una nueva tarjeta de identificación. Sin embargo, los residentes mayores de 60 años tienen derecho a una tarifa reducida de US$6 para obtener o renovar su Real ID.

Para aquellos que no hayan renovado su licencia después del 10 de octubre de 2016, es posible que ya cuenten con la Real ID, siempre y cuando su licencia tenga la estrella en la esquina superior derecha, el símbolo distintivo de la identificación mejorada. Si aún no has renovado, puedes solicitar tu Real ID siguiendo el proceso correspondiente, que incluye la presentación de los documentos requeridos.

¿Qué documentos necesitas para solicitar la Real ID en Texas?

Para obtener una Real ID en Texas, el DPS requiere una serie de documentos específicos que demuestren tu identidad, residencia y condición migratoria. Los documentos esenciales que necesitarás son los siguientes:

Una copia original o certificada de un acta de nacimiento, pasaporte o tarjeta de pasaporte estadounidense vigente.

Tarjeta del Seguro Social.

Registro o título de vehículo de Texas actual.

Póliza de seguro de automóvil vigente o estado de cuenta del seguro de automóvil.

Si ha cambiado su nombre, documentos legales que certifiquen dicho cambio desde su nombre original.

Es fundamental que todos los documentos sean originales o copias certificadas, y que la información que contengan coincida con los registros oficiales del DPS.

¿Cuál es la fecha límite para obtener la Real ID en Texas?

La fecha límite para obtener la Real ID en Texas es el 7 de mayo de 2025. Después de esa fecha, las licencias y tarjetas de identificación que no cumplan con los requisitos de REAL ID no serán válidas para abordar vuelos nacionales ni acceder a instalaciones federales. Es crucial que los residentes de Texas renueven su licencia de conducir o ID antes de esa fecha para evitar problemas al viajar o ingresar a lugares federales. Asegúrate de cumplir con los requisitos del DPS para obtener tu Real ID a tiempo.