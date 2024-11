Emil no tiene buena relación con Luciana Fuster. Foto: Instagram

Emil actualmente se enfoca en su carrera musical, pero es inevitable no consultarle sobre sus pasados amorosos, como la relación que tuvo con Luciana Fuster luego de que la modelo concluyera su romance con Austin Palao. El joven cantante dejó entrever que involucrarse con la influencer no habría sido lo correcto en su momento.



Emil sobre su romance con Luciana Fuster



Se sabe que Emil y Luciana Fuster mantuvieron una relación sentimental en 2018, pero el romance solo duró aproximadamente 10 meses. Tras varios años de ruptura, el cantante fue consultado sobre el mediático noviazgo con la modelo, confesando que no llevan una buena relación en la actualidad.

“No hablo con ella hace mucho tiempo. La última vez que la vi habrá sido en 2022 cuando fui a ‘Esto es guerra’ a hacer musical y solo la saludé con mucho respeto, pero no tengo ninguna relación”, señaló en una reciente entrevista con La República.



Sin embargo, Emil no dudó en desearle lo mejor a Luciana Fuster, a pesar de los problemas que hubo en su momento por el romance que mantuvieron.



“Igual, le tengo mucho respeto, siempre le deseo lo mejor, he seguido su carrera, sé que le fue muy bien en el Miss Grand International y siempre ha tenido mucha pasta para eso. Me da mucho gusto que siga representando de la mejor manera a nuestro Perú”, añadió.



Emil sobre la polémica con Austin Palao



Después de su paso por la televisión, Emil recibió varias críticas al iniciar su romance con Luciana Fuster, por lo que dejó entrever que fue un error haberse involucrado con la modelo sabiendo que estuvo con Austin Palao primero.

“Creo que desde que tuve un episodio en mi vida muy marcado, la gente me dio la espalda en general, pero he ido trabajando en eso, porque fue uno de los errores más grandes que he cometido. (¿Cuál es el error?) El de Austin con Luciana. Pero aprendí muchísimo”, finalizó al respecto.



Recordemos que Austin Palao y Luciana Fuster comenzaron su historia de amor en 2017, durando poco más de un año. Posteriormente, la modelo inició un romance con Emilio Jaime.