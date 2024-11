Emil se ha convertido en una figura destacada de la música urbana en Perú, pero su trayectoria no ha estado exenta de momentos mediáticos y decisiones personales que marcaron su vida. En una entrevista exclusiva, el cantante reflexionó sobre su pasado, incluyendo su relación con Luciana Fuster y el compositor colombiano Juan Morelli, así como su evolución artística desde los realities hasta consolidarse como una promesa del pop urbano.

Con sinceridad, Emil no solo habló de su crecimiento profesional, sino también de los desafíos emocionales que enfrentó tras los episodios que definieron su vida personal. El cantante peruano, ahora, presenta su nuevo tema 'Te prefiero' junto a los colombianos Natan & Shander.

—Emilio, ¿cómo fue tu infancia y qué recuerdos guardas de esos primeros años de vida?

—Fue una infancia muy feliz en realidad. Siempre fuimos una familia muy unida, aunque sufrí por la separación de mis padres. Fue un episodio muy muy duro en su momento, pero hoy por hoy creo que fue la mejor decisión de ellos. Gracias a Dios, nunca me faltó nada. Desde muy pequeño me gustaba el deporte y la música.

—¿Desde pequeño tuviste claro que querías estar en los medios o la música? ¿Qué te inspiró?

—Mi familia siempre me ha apoyado, aunque mis padres tenían temor de que fuera músico. De hecho, en mi familia, no hay ningún artista. Yo fui el primero, el que se reveló. Yo ingresé a la universidad, pero le dije a mi familia que, si me iban a apoyar, me apoyen en algo que me gusta. Al comienzo no me creían, pero luego vieron cómo solo hacía mi camino, así que decidieron apoyarme. En un punto, le dije a mi papá que se haga socio de mi carrera y hoy por hoy es una de las personas que más me apoya. Todos tienen su aporte, mi mamá, mis hermanas, tuve momentos duros en mi carrera, alguna vez dije: ‘hasta aquí no más, dejo la música’, y ellos han sido lo que me motivaron. Mi familia es muy importante.

—¿Qué carrera estudiaste en la universidad?

—Estudié Comunicación y Marketing en la UPC, solo hice un ciclo, pero me retiré, porque lo había hecho por complacer a mi familia. Pero, a mí siempre me gustó la música, cada vez que había reuniones familiares, yo me ponía a cantar.

Emil presenta su nuevo tema ‘Te prefiero’ junto a los colombianos Natan & Shander. Foto: Kelly Veliz

—En tu experiencia en los realitys, ¿qué aprendiste sobre ti mismo que no sabías antes?

—La piconería (risas). Siempre me caractericé por ser una persona que le gusta dejar lo mejor de sí en cualquier cancha de la vida, los deportes, los estudios. Creo que la televisión también me ayudó mucho a mi proyecto musical: hablar bien ante las cámaras, en conocer mi espacio, desenvolverme escénicamente muy diferente.

—¿Qué fue lo más desafiante de participar en programas como 'Combate' y 'Esto es guerra'?

—Creo que lo más desafiante fueron dos cosas: la presión de las redes sociales (hate) y lo otro, el haberme enfrentado con 17 años a gente que tenía mucha más experiencia, pero una vez más, siempre estuvo mi familia conmigo.

—Tuviste una relación bien mediática con Luciana Fuster, ¿cómo es tu relación al día de hoy con ella?

—No hablo con ella hace mucho tiempo. La última vez que la vi habrá sido en el 2022 cuando fui a ‘Esto es guerra’, a hacer musical y solo la saludé con mucho respeto, pero no tengo ninguna relación. Igual, le tengo mucho respeto, siempre le deseo lo mejor, he seguido su carrera, sé que le fue muy bien en el Miss Grand International y siempre ha tenido mucha pasta para eso. Me da mucho gusto y que siga representando de la mejor manera nuestro Perú.

—¿Conoces a Juan Morelli? Salieron imágenes del compositor colombiano con Luciana Fuster agarrados de la mano

—Siempre le desearé lo mejor. Por mi lado, le tengo muchísimo cariño, respeto, pero ya nosotros acabamos hace buen rato, ya pasaron cinco años. Siempre me llevo los mejores recuerdos, en su momento, cuando terminé con ella, me sentí triste, pero con el paso del tiempo va superando y hoy en día le guardo cariño, le tengo mucho respeto y me da mucho gusto que le esté yendo bien.

—Y con Flavia sí tienes buena relación, porque se apoyan mutuamente en redes sociales con sus proyectos

—Sí, con ella tengo una increíble relación. De hecho, con ella tampoco tenía una relación, hasta que ingresamos a ‘El gran chef: famosos’. Creo que, a diferencia de Luciana, con Flavia, si me encontraba en un lugar, me quedaba conversando con ella. Nos escribimos, nos llevamos bien.

—¿Regresarías a 'EEG'?

—Hace 5 años que ya no estoy en realitys. No te voy a mentir que me han vuelto a llamar. Para ‘El gran chef’ también la pensé, pero cuando me metí a indagar un poco más, sentí que era un formato totalmente diferente a lo que venía haciendo. ‘Esto es guerra’ demanda mucho de tu tiempo, y ahora estoy enfocado en mi música.

—Hoy, siendo un Emil experimentado, con mucho más recorrido, ¿cómo manejas las críticas del público después de tu paso por la televisión?

—Creo que desde que tuve un episodio en mi vida muy marcado, la gente me dio la espalda en general, pero he ido trabajando en eso, porque fue uno de los errores más grandes que he cometido. (¿Cuál es error?) El de Austin con Luciana. Pero aprendí muchísimo.

—¿Qué fue lo que te impulsó a dar el salto a la música y convertirte en cantante de reggaeton?

—Siempre sabía que quería convertirme en artista, pero llegó un punto en que me preguntaban más por mi vida personal, y no por mi música, por eso decido dejar atrás a Emilio Jaime y salgo como Emil. Se podría decir que desde el 2020 hasta esta fecha, estoy muy enfocado en mi proyecto, que es lo único que tengo en la cabeza.

—¿Cómo describirías tu estilo musical y qué lo diferencia de otros artistas del género?

—Mi estilo musical es pop urbano. Me gusta cantarle al amor y al desamor, ha sido lo que más me ha funcionado. He tratado de hacer cosas doble sentido, otras explícitas, que no me fueron mal, pero ya viendo a mi público y analizando, prefieren que le cante al amor y al desamor, porque es mi esencia. Saben que yo soy así, muy sentimental.

—¿Cuál es la canción de tu repertorio que más te representa y por qué?

—Ahora tengo 2. ‘Lima’ y ‘Piola de flow’. Lima es mi tema más emblemático. Cuando hago esta canción, justo me había ido a vivir a Colombia y dejé muchas cosas en Lima, y quise hacer una canción inspirada en mi ciudad, mientras que ‘Piola de flow’ es una canción mucho más atrevida. Tiene mucho palabreo peruano. Creo que esos términos me hacen marcar más mi diferencia musical.

—¿Cuál es el mayor desafío al que te enfrentas ahora como cantante?

—A la gente, todavía. La gente todavía no me la da al 100%. El pensamiento de la gente ha cambiado mucho sobre mí, pero quiero seguir demostrando mi mejor versión. Ya no me llaman chico reality. La gente se está dando cuenta que de todos los chicos realitys que han querido hacer música, yo he sido el más constante.

—¿Qué metas tienes a corto y largo plazo en tu carrera musical?

—A corto plazo, convertirme en el mejor exponente del género urbano en el Perú y a largo plazo ser un top mundial, estar entre los 10 mejores artistas del género urbano.

—¿Quiénes son tus mayores ídolos o referentes dentro de la música?

—Actualmente, Feid, me gusta mucho su estilo, pero mis influencias vienen desde muy pequeño con Jowell & Randy, Zion & Lenox, Arcángel, Maluma.

—¿Hay algún género musical fuera del reggaeton que te gustaría explorar en el futuro?

—He tenido fusiones, cumbia urbana con Álvaro Rod, salsa urbana con Yahaira, con N’ Clave. Lo mío es el pop urbano o reguetón, pero no tengo problemas en hacer este tipo de fusiones, manteniendo mi esencia.

—¿Qué opinas que artistas como Leslie Shaw, Flavia Laos o Yahaira están haciendo cumbia?

—Está bien. Es el lineamiento que han elegido. Lo mío es urbano, si puedo hacer alguna fusión de cumbia con lo urbano, lo voy a hacer, pero dedicarme netamente a la cumbia, no.

—¿Cuál ha sido el momento más especial o gratificante de tu carrera?

—He tenido muchos momentos especiales, pero el show con María Becerra fue el mejor show que tuve en mi vida por toda la puesta en escena.