Juanes abrirá el concierto de The Rolling Stones en Dallas

El colombiano Juanes informó este 28 de octubre que será el encargado de abrir el concierto que la banda británica The Rolling Stones realizará el próximo 2 de noviembre en el estadio Cotton Bowl de Dallas, como parte de su No Filter Tour.

“Dallas!! Nos vemos nuevamente este próximo martes con los @RollingStones-Muy feliz y honrado de poder ser parte de este show”, escribió el interprete de “La camisa negra” en su cuenta de Twitter.

Juanes se reencontrará con la legendaria banda de rock luego de 5 años.

Esta no es la primera vez que Juanes comparte escenario con la legendaria banda de rock. En el 2016, The Rolling Stones sorprendió a todos cuando casi al final de su concierto en Bogotá, apareció Juanes con su guitarra interpretando la conocida canción “Beast of Burden”.

El cantautor colombiano formará parte de la primera gira que realiza la legendaria banda de rock sin su baterista Charlie Watts, quien falleció en agosto de este año.

“Esta es la primera gira que hacemos sin él (...) Extrañaremos mucho a Charlie, dentro y fuera del escenario”, comentó Mick Jagger, en una entrevista para Los Ángeles Times. Actualmente, la batería está a cargo del músico Steve Jordan.

La banda británica, encabezada por Mick Jagger y Keith Richards, cerrará su No Filter Tour el próximo 23 de noviembre con un concierto en el conocido recinto Hard Rock Live, en Hollywood, Estados Unidos.

PUEDES VER: Juanes estará en la reedición del Black album de Metallica

Los Rolling Stone aun se mantienen activos en la escena musical, por lo que acaba de publicar una reedición de su conocido álbum Tattoo You de 1981, el que según la opinión de muchos críticos fue su última gran obra. La nueva versión contiene los 11 temas originales más nueve canciones inéditas.