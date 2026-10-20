Prensa mexicana asegura que Laura Bozzo tiene problemas graves de salud: estaría intubada

Crece la preocupación por el estado de salud de Laura Bozzo en México. Aunque desde hace varios días ya se conocía que la conductora peruana enfrentaba una delicada complicación derivada de una peritonitis que obligó a una intervención de emergencia, nuevos reportes de la prensa mexicana apuntan a que su situación sería más compleja de lo que se informó inicialmente.

El caso fue abordado en la más reciente edición del programa de Magaly Medina, que recopiló versiones difundidas por periodistas y medios de espectáculos del país norteamericano. Mientras familiares y representantes transmitieron mensajes optimistas sobre su recuperación, recientes informes sostienen que la recordada ‘abogada de los pobres’ permanecería en cuidados intensivos y requeriría soporte respiratorio.

Salud de Laura Bozzo estaría muy delicada, según prensa mexicana

Según la información expuesta en el espacio de ATV, Laura Bozzo lleva aproximadamente una semana hospitalizada. Su asistente habría señalado que la conductora se encuentra grave, aunque estable. Sin embargo, el programa indicó que parte de la prensa mexicana sospecha que la familia no estaría revelando todos los detalles sobre su verdadero estado.

Uno de los testimonios recogidos fue el del periodista mexicano Ernesto Buitrón, quien explicó el cuadro médico que afrontaría la exfigura televisiva. “Ella tiene esta peritonitis. La infección se corre por todo su cuerpo... también es complicado porque su cuerpo está débil, la tienen que intubar. Ha trascendido que tiene una neumonía y que eso es lo que realmente pone en riesgo su vida”, afirmó.

Asimismo, el comunicador relató cómo se produjo la emergencia. Según explicó, el martes 13 de octubre Bozzo sufrió fuertes dolores en su vivienda de Acapulco y fue atendida inicialmente en un hospital local. No obstante, su condición habría motivado un posterior traslado por carretera al Hospital General de México, donde fue operada de emergencia al llegar en estado crítico tras un viaje de aproximadamente 5 horas.

Días atrás, el representante de la conductora aseguró que la evolución era favorable, pese a confirmar que su intervención había sido delicada. “Quiero que entiendan que no fue una cirugía menor a la que se sometió de emergencia. No tenemos un trato especial por ser Laura Bozzo”, declaró. Por su parte, una de las hijas de la presentadora también buscó transmitir tranquilidad. “Cada vez es mejor y mejor y mejor”, señaló sobre la recuperación de su madre.

Revelan supuesto diagnóstico de Laura Bozzo

Sin embargo, la falta de nuevos pronunciamientos alimentó las especulaciones. Una reportera de Imagen Entretenimiento cuestionó el silencio del entorno de Bozzo y afirmó: “Lamentablemente no hay información formal por parte de familiares o su representante y eso agrava las cosas”. La periodista agregó que la conductora tendría peritonitis, choque séptico, neumonía, colapso del pulmón izquierdo, lesiones en las paredes de los bronquios, hipertensión pulmonar, agrandamiento del corazón, quistes en los riñones, quistes en el hígado y otras complicaciones respiratorias que requerirían intubación y ventilación mecánica. Además, aseguró que actualmente se encontraría intubada.

En la misma línea, Buitrón sostuvo que obtuvo información el mismo 20 de octubre desde el centro médico. “El doctor nos confirmó que el estado es de gravedad, que sí es un tema de cuidado y que la familia ha querido ocultarle mucha información al público y a toda la gente que ha estado preocupada por Laura. La situación está más grave de lo que nos han querido compartir”, manifestó.