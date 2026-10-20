SAT de Lima sortea gift cards de hasta S/1.000 y vales de combustible: requisitos y cómo participar

El sorteo “Paga tu impuesto predial en octubre y gana” ofrecerá 43 premios. Aquellos que paguen todas las cuotas hasta el 31 de octubre ingresarán automáticamente a la rifa.

El sorteo “Paga tu impuesto predial en octubre y gana” ofrecerá 43 premios. Aquellos que paguen todas las cuotas hasta el 31 de octubre ingresarán automáticamente a la rifa. Foto: Andina/Composición LR

Los vecinos propietarios de inmuebles en el Cercado de Lima podrán participar en un sorteo organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La iniciativa contempla tarjetas de regalo de hasta S/1.000 y vales de combustible para quienes cumplan con las condiciones establecidas por la entidad durante octubre de 2026.

La campaña busca reconocer a los contribuyentes que mantienen al día el pago del impuesto predial. Para ingresar al sorteo, es necesario haber cancelado las cuatro cuotas correspondientes a este año hasta el 31 de octubre. Además, quienes pagaron el monto total del tributo hasta el 27 de febrero tendrán una oportunidad adicional de ganar.

SAT de Lima: qué requisitos debes cumplir para ganar gift cards de hasta S/ 1.000

El sorteo excepcional, denominado Paga tu impuesto predial en octubre y gana, contempla un total de 43 premios. Entre ellos figuran 14 tarjetas de regalo valorizadas en S/1.000 cada una, otras 18 gift cards de S/500 y 11 vales de combustible de S/300.

Los contribuyentes que cumplan las condiciones participarán automáticamente, sin que el anuncio establezca un trámite adicional de inscripción. La principal condición es haber pagado las cuatro cuotas del impuesto predial de 2026 antes de que termine octubre. En cambio, quienes adelantaron el pago total del tributo hasta el 27 de febrero de este año podrán contar con una doble oportunidad en el sorteo.

La elección de los ganadores está programada para el 13 de noviembre. El evento será público, contará con la presencia de un notario y se transmitirá en directo mediante las redes sociales oficiales del SAT de Lima.

Cómo pagar el impuesto predial por internet y participar en el sorteo de noviembre

Los propietarios que aún tengan cuotas pendientes pueden consultar su deuda y realizar el pago a través de la plataforma digital del SAT. Para ello, deben ingresar a www.gob.pe/satlima y seleccionar la opción “Pagos en línea”. Después, tienen que introducir su documento de identidad y presionar “Buscar” para revisar la información disponible.

El siguiente paso consiste en elegir la cuota pendiente y seleccionar el botón correspondiente al monto para completar la transacción. De esta manera, los contribuyentes pueden regularizar sus pagos sin acudir presencialmente a una oficina, siempre que cumplan con las condiciones y fechas establecidas para la campaña.

Además de participar en el sorteo, quienes mantienen sus obligaciones tributarias al día ingresan automáticamente a la comunidad Vecino Limeño Puntual (VLP). Este programa ofrece beneficios como visitas guiadas gratuitas a recintos históricos de Lima y descuentos en establecimientos vinculados con salud, belleza, educación, alimentación y turismo.