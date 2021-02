‘Dos hermanas’, doce meses después

Luego de un año, América Televisión anunció la reposición de la telenovela ‘Dos hermanas’, cuya emisión se vio paralizada con la llegada de la pandemia. Producida por Michelle Alexander, está protagonizada por Mayella Lloclla (Fiorella) y Melissa Paredes (Mery). Se verá desde el lunes 1° de marzo a las 21:30 p.m.

“ Hace un año que se estrenó y se vieron once capítulos que gracias a Dios fueron exitosos, nos fue bien . Aunque no podíamos quedarnos de brazos cruzados e hicimos dos producciones más que se vieron también en América. Pero llegó la hora de regresar con ‘Dos hermanas’, y se hicieron algunas adaptaciones. Sin embargo, es la misma telenovela, la esencia, la misma historia, actores y personajes. La trama todos la conocen: dos hermanas que de niñas son separadas por una trágica circunstancia. Luego, cada una toma un camino diferente y nos sitúa en la actualidad cuando Mery, cumpliendo la promesa que le hizo a su madre, decide encontrar a su hermana”, cuenta Michelle Alexander.

Mayella Lloclla no puede estar más feliz de retomar esta telenovela. “Volvemos con todo y va a estar más picante. Mi personaje, totalmente a lo que soy yo (ríe). Creo que cada personaje que asumo tiene sus complejidades. Los personajes buenos que me han tocado siempre han sido aguerridos, que de abajo conquistan cosas como el de Dina Páucar, pero Fiorella también tiene sus conflictos, es también sensible, aunque tendrá muchas contradicciones. Ha sido muy rico y muy complejo, y la verdad lo estoy disfrutando mucho. Trato de sacar de aquí y de allá. Dará qué hablar”.

Por su lado, Melissa Paredes señaló que es bonito volver a trabajar con Michelle Alexander. “Muchas mujeres se van a identificar con Mery. Ella es como somos las peruanas, mujeres aguerridas, que sacamos a nuestra familia, tenemos también nuestro lado simpático, alegre, pero a la vez no nos dejamos someter por nadie. Me fascina Mery porque es empoderada como las peruanas”.

Agregó que se considera una mujer que le gusta aprender día a día, observar muchísimo. “Combinar la conducción con la actuación es muy bonito porque nunca me imaginé tener ambas cosas. Soy cumplida en ambas facetas, siempre aprendiendo de mis compañeros. Es complicado, pero todo esfuerzo tiene su recompensa. En cuanto a las críticas, bueno, siempre habrá. Siempre son bienvenidas, yo feliz. Me encantan cuando hablan bien y mal también”.

Regresa Gisela

A esta conferencia por Zoom, realizada ayer al mediodía, asistió Eric Jurgensen, director de contenido y programación de América TV, quien confirmó escuetamente el retorno de Gisela Valcárcel. “Sí, ella va a salir este año”, señaló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.