¿Diego Chávarri traiciona a Pedro Moral? Filtran imágenes comprometedoras

Pedro Moral, expareja de Sheyla rojas, vuelve a estar en boca de todos. En esta oportunidad, Diego Chávarri estuvo en el programa 'Válgame Dios', donde fue expuesto por las cámaras de la producción de Latina en escenas comprometedoras con Doménica Delgado.

¿Diego Chávarri traicionó a Pedro Moral? El popular 'diablito' fue 'ampayado' con Doménica Delgado en una fiesta nocturna. Pese a que la expareja de Melissa Klug lo negara, seguidores de Rodrigo González desmintieron su versión con una imagen comprometedora.

En la instantánea mostrada por el programa 'Válgame Dios' se puede apreciar a Diego Chávarri y la amiga de Pedro Moral dándose un apasionado beso.

Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en llamarlo 'Pinocho', porque minutos antes habían difundido el polémico 'ampay', en el que se divisa al deportista con la modelo divirtiéndose de lo más cercanos.

De acuerdo con los conductores de 'Válgame Dios', los involucrados no tendrían una simple amistad y las imágenes divulgadas en la reciente emisión demostrarían que ambos estarían conociéndose más.

Minutos después, a través de la cuenta de Instagram de Rodrigo González, seguidores del conductor le hicieron llegar una instantánea de Diego Chávarri besando a Doménica Delgado.

"Diego Chávarri está con nosotros y justo ahora que está aquí sentado, mis 'rodriguistas' son inclementes y me escriben (...) Me mandan información, me mandan todo. Me llegó algo que tengo que pedir, desde ya, que se disparan las alarmas.¿Llegó la fotografía? Pónganla en pantalla, señor director", explicó Rodrigo González.

"¿Pueden poner la foto para ver si soy yo? Se parece a mí", intervino Diego Chávarri al verse descubierto por las seguidoras del conductor de 'Válgame Dios'.

"Hace rato dije que es un besito. Ustedes dijeron que somos amigos con derecho y no es así. Como dice el 'Zorro': 'Un besito no se le niega a nadie", acotó.

Diego Chávarri traiciona a Pedro Moral con Doménica Delgado