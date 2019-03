¿Almendra Gomelsky celebrará los 30 años de 'Nubeluz' junto a María Pía Copello?

Mediante su cuenta de Instagram, Almendra Golmesky recordó con alegría "Nubeluz", el exitoso programa infantil de Panamericana Televisión, que tuvo como dalinas a Mónica Santa María, quien luego fue reemplazada por Liliannne Kubiliun en 1992, Xiomara Xibillle, y también a la actriz Karina Carlmet.

El espacio televisivo que se ganó miles de fanáticos volvieron a recordar aquellos tiempos luego que la argentina compartiera un video en la citada red social junto a la conductora de televisión Maria Pia Copello y añadió una leyenda que dejaría en evidencia lo que está alistando para celebrar. las tres décadas del recordado programa televisivo.

"Y como ustedes lo pidieron. Estamos ensayando para los 30 años", se le escucha decir emocionada a Almendra Golmesky, quien junto a la ex conductora de 'Esto es guerra' lucen un similar atuendo color plateado y con brillos. Mientras que la ex compañera de Mathías Brivio se mostró sonriente y atinó a decir: "me encanta".

"Dejaré este anuncio por aquí y no diré nada más. Pero eso sí, estaré leyendo sus comentarios", fue el mensaje que escribió la ex conductora del programa infantil 'Nubeluz' en Instagram.

Tanto el video como el mensaje despertó la emoción de los seguidores de Almendra Gomelsky, quienes en cuestión de minutos no dudaron en manifestar que es "una gran noticia" que tengan planeado celebrar las tres décadas del programa. Incluso un usuario se animó a preguntar dónde se llevará a cabo la reunión.

"¿Es en serio? Que hermosa noticia. Dios me permita esta vez si ir", "Cuando será el evento para los 30 años tiene toda mi edad se chiquita siempre fui a verla".

María Pía Copello y Almedra Gomelsky en Instagram

Almendra Gomelsky en 'Nubeluz', programa infantil que se transmitía por Panamricana Televisión