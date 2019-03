¿Alexandra Méndez ama a Nicola Porcella? Esto dijo el chico reality [VIDEO]

Luego que el periodista Beto Ortiz confirmó la asistencia de Alexandra 'La Chama' Méndez en 'El valor de la verdad', Nicola Porcella se pronunció al respecto en 'Mujeres al mando', programa de Jazmín Pinedo.

La presentadora Jazmín Pinedo aprovechó su espacio en Latina para llamar a su amigo Nicola. Pese a que se demoró en contestar, el ex integrante de 'Esto es Guerra' se animó en responder a las interrogantes de su ex compañera de reality.

"Nicola (Porcella) tengo que decirte que estás al aire en 'Mujeres al mando'. Lo que pasa es que te quiero contar algo, acabo de ver el avance de 'El Valor de la Verdad', ¿quieres saber quién se sienta mañana? Pues 'La Chama' y sabes qué pregunta le han hecho: ¿Alexandra Méndez estás enamorada de Nicola Porcella?".

Ante esta consulta, el ex integrante de 'Esto es Guerra' señaló lo siguiente: "Yo no sé, le tienen que preguntar a ella. Cómo voy a saber yo si ella está enamorada de mí o no".

En otro momento de la llamada en vivo, Jazmín Pinedo le preguntó a Nicola Porcella si él y la modelo venezolana "han pasado una noche juntos".

Nicola Porcella se mostró claramente por la pregunta y prefirió no entrar en detalles. "Un caballero no tiene memoria 'China'. Yo no puedo hablar de esas cosas", expresó.

Nicola Porcella habla de Alexandra 'La Chama' Méndez

Según se pudo ver en el primer avance de 'El Valor de la Verdad', Alexandra 'La Chama' Méndez se sometió a la prueba del polígrafo, donde respondió a más de 50 preguntas y solo 21 serán seleccionadas para la emisión del programa en vivo.

"¿Te acostaste con Nicola Porcella?", "¿pasaste la Navidad con Paolo Guerrero?" y "¿choteaste a Christian Cueva cuando te afanaba?", fueron algunas de las preguntas que le formularon a popular modelo venezolana.

El 'Zorro' Zupe es una de las personalidades invitadas que estarán en el sillón blanco para apoyar a la venezolana en caso no desee contestar una incómoda pregunta que no quiera tocar de manera pública.

Avance de Alexandra 'La Chama' Méndez en 'El valor de la verdad'