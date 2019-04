Aldo Morzan, 'El Caballero de la Noticia', falleció a sus 75 años [VIDEO]

Aldo Morzan, considerado como 'El Caballero de la Noticia' de los 80 entristeció al mundo periodístico al conocerse la noticia de su fallecimiento y viralizarse a través de las redes sociales; sin embargo, hasta el momento se conoce que habría sido a raíz de un mal cardíaco.

Como se recuerda, Aldo Morzan reapareció en la televisión peruana hace cinco años, cuando formó parte de las celebraciones por los 30 años de ATV, donde se convirtió en uno de sus máximos representantes junto Pilar Higashi y Ana Trelles en ‘ATV Noticias’. El recordado locutor estuvo alrededor de 14 años frente a las pantallas del citado medio.

“Son 16 años que no narro noticias, me he sentido sumamente emocionado, sumamente nervioso, el nerviosismo que uno tiene al aire es incomparable, me siento en familia aquí en ATV, y me siento muy tranquilo”, fueron las palabras de Aldo Morzan en aquella época, donde formó parte del noticiario por un día.

Reconocido presentador de noticias Aldo Morzán, quien compartió la conducción de algunos noticiarios en @tvperupe, muere este martes a los 75 años de edad

“Nosotros fuimos lideres por más de cinco años y ganábamos premios como los mejores de la televisión, eso tuve el orgullo y el honor de formarlo aquí en ATV. La tecnología de ahora me ha impresionado, sin embargo, el modo de trabajo es muy similar. Hicimos muchas cosas aquí y lo más lindo que hicimos mucha amistad. Es algo que perduró toda la vida. Duró los 14 años que estuve aquí. Yo aún veo el noticiero”, dijo el recordado 'Caballero de la Noticia'.

Hasta el momento son muchos los mensajes que se han compartido en redes sociales por su deceso, donde las personas informan con pesar su triste partida y recuerdan el impecable trabajo del narrador de noticias.