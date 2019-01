Mayra Goñi sorprende al hablar sobre presunta pelea con Leslie Shaw en concierto [VIDEO]

Tras los fuertes rumores sobre la presunta pelea entre Leslie Shaw y la actriz Mayra Goñi que ocuparon las primeras planas de los medios de espectáculos, la joven integrante de 'Ven, baila, quinceañera' decidió salir al frente para revelar detalles de lo sucedido en el concierto de Daddy Yankee, donde todo habría ocurrido.

Como se recuerda, el rumor dio inicio en el último concierto que el reggaetonero dio en el país, donde supuestamente Leslie Shaw y Mayra Goñi protagonizaron un percance, ya que según indican las especulaciones, la rubia se molestó por compartir escenario con la modelo, ya que recién está comenzando dentro del género urbano.

A raíz de lo sucedido, Mayra fue consultada en 'Instarándula', donde reveló detalles de la presunta pelea y la verdad detrás de cómo se lleva con Leslie Shaw. "De mi parte, yo no tengo ningún problema, yo soy de las personas que se alegra por el crecimiento de los demás. No somos amigas pero la conozco 'hola y chau'", manifestó la actriz al revelar qué tipo de relación mantiene con su colega.

Según Mayra, no podría confirmar si Leslie tiene algún problema con ella, ya que no han cruzado palabras y todo podría tratarse de algunos chismes con mala intención. Yo no tengo ningún problema con ella... No sé si será verdad pero me enteré que en un concierto dijo que "no, que yo no me merecía estar por el poco tiempo que estoy en la música urbana', pero no sé (si sea verdad) porque la gente también habla tonterías, pero no es algo que me conste", sentenció la modelo.

Actualmente Mayra está ingresando con fuerza al mercado musical, por ello dejó en claro que no tendría inconveniente en realizar algún dueto con Leslie Shaw, descartando así cualquier enemistad entre ambas.