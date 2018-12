Maritere Braschi sorprende en Instagram al mostrarse al natural a sus 55 años [FOTOS] 

A través de Instagram, la periodista Maritere Braschi demostró una vez que es uno de los rostros más hermosos de la televisión nacional, además que los años se han convertido en sus mejores aliados, debido a que compartió una foto completamente al natural sin nada de maquillaje, y los resultaron generaron todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

En su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de noticias compartió una foto en primer plano para sus seguidores, donde lució sus hermosos ojos azules y su rostro muy bien cuidado, retando al paso de la edad, ya que actualmente la periodista tiene 55 años y una figura envidiada por miles de personas.

"Hoy me tocó retoque de raíces. Lo hago cada 20 días para que el cabello esté impecable", indicó Maritere en su cuenta de Instagram, donde recibió una serie de halagos entre sus seguidores y aclaró el por qué mantiene el color de su cabello, ya que no solo se trataría de una táctica para ocultar el paso de la edad.

Tras ser consultada sobre porqué no llevar el cabello blanco y aceptar la edad, la figura de Latina decidió responder: "Hay gente que luce muy bien el pelo blanco. Lo que a mi no me gusta es cuando se mezcla la raíz negra con el pelo pintado y las canas", indicó la conductora de televisión, quien toma en cuenta los comentarios de sus seguidores y decide responder la mayoría, pese a que son cientos de mensajes.

Actualmente Maritere Braschi cuenta con más de 94 mil 800 seguidores en Instagram, donde comparte sus mejores momentos en familia e incluso ha sorprendido a más de uno al lucirse en bikini.