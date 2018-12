Integrante de Zaperoko es expulsado de orquesta y hace mea culpa [VIDEO]

Luego que un joven de 21 años denunció públicamente a la orquesta Zaperoko de un comportamiento homofóbico en el Aeropuerto Jorge Chávez del Callao, el dominical 'Reporte Semanal' conversó con el salsero que generó la indignación de miles de peruanos.

En un inicio Juan Carlos Paz, 'Mr. Sabroso', trató de excusarse en entrevista con Latina: "No soy homofóbico. Arrepentirme es controversial porque a veces mis bromas son un poco pesadas, pero no las hago con mala intención y no lo hago con maldad".

"Yo no le dije maric... y tampoco le he mentado la madre... Es una broma como cualquiera, yo no lo hice para él sino para mis compañeros, pero sí estuve mirando su cámara", agregó el ahora exintegrante de la orquesta Zaperoko.

Luego de tratar de limpiar su imagen, el salsero hizo un mea culpa y pidió perdón: "Yo realmente pido disculpas a toda la comunidad gay. Sé que muchos han sido afectados y heridos. Quiero decirles que tengo corazón. Nunca fue mi intención hacerles daño o faltarles el respeto".

Además, Juan Carlos Paz envió un mensaje para su familia: "Pido disculpas a mi esposa, a mi hija y a mi señora madre. Nadie sabe lo que va a pasar... perdí mi trabajo por una broma tonta y ya fue".

Líder de Zaperoko se pronunció tras denuncia:

En esta entrevista también se pronunció el dueño de la orquesta, Jhonny Peña De Los Santos, y señaló que la agrupación salsera no es homofóbica: "Tengo amigos y amigas, hemos alegrado sus fiestas y sus cumpleaños sin la necesidad de burlarnos de eso... Tengo amigos personales de diferentes géneros y lo que ha sucedido no tiene nada que ver con que Zaperoko sea una orquesta homofóbica".