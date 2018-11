Mamá de Austin Palao rompe su silencio en Instagram y envía mensaje a Luciana Fuster

El problema ente Austin Palao y Luciana Fuster no tiene cuándo acabar, debido a que ambos continúan lanzándose fuertes dardos y realizando duras revelaciones sobre los momentos tormentosos de su relación. Actualmente, no solo los chicos reality han opinado al respecto, sino también sus parientes, como fue el caso de la progenitora del 'retador', quien envió un contundente mensaje a través de Instagram.

Como se recuerda, la mamá de Austin vive en Nueva York; sin embargo, no dudó en sacar cara por su hijo ante las duras declaraciones en su contra en los medios de espectáculos, por ello usó su cuenta oficial de Instagram para sacar cara por su hijo

Se trata de María Queija, la madre de Austin Palao quien rompió su silencio desde Nueva York y envió mensajes de respaldo para su hijo, resaltando las cualidades que Luciana Fuster había 'enterrado' en los medios.

“Te amo hijo, eres mi orgullo, te di la vida, te críe y eduqué. Hoy Dios y la vida me recompensan con un hijo admirable, con valores y mucho amor en su corazón. Que nada cambie tu esencia, sigue adelante, que la vida nos pone matices para crecer como personas y madurar siempre con Dios adelante guiando tus pasos”, escribió la progenitora en Instagram, según indicó América Televisión.

Sin embargo, eso no fue lo único, ya que continuó con su declaración: “Gracias a todas las personas que te están apoyando en este proceso, lo valoro muchísimo ya que me encuentro en otro país y no puedo estar en este momento físicamente a tu lado, sin embargo, sé que estás en buenas manos y eso me da tranquilidad. Todo pasa, deseo siempre lo mejor para todos, nadie es perfecto, aprendemos de nuestros errores, eso nos hace grandes”, sentenció en Instagram.