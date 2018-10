'Melcochita' quiere convertirse en padre por décima vez

Pablo Villanueva el popular 'Melcochita' ha dejado sorprendido a más de uno al revelar que quiere volver a convertirse en padre a sus 82 años por décima vez.

¿Podrá lograrlo? No se trata de una broma, al contrario, el cómico peruano comentó los deseos que tiene junto a su esposa Monserrat Seminario, con quien ya tiene unas tres hijas.

“Tenemos ya nueve años de relación y nos va muy bien. Nos comprendemos mucho y soy muy celoso con ella. ¿Si es verdad que estamos planeando encargar un bebé? Sí. La ciencia está muy adelantada, así que estamos planeando tener un varoncito. Ya tengo nueve hijos y estamos en búsqueda del décimo", expresó 'Melcochita' muy contento.

Además, Pablo Villanueva se animó a confesar que quiere que su último hijo sea varón, y señaló que no es un hombre 'machista'.

"Quiero un hombrecito, yo sé que Dios me va a bendecir y me cumplir ese gran sueño que tengo. Quiero decir que para ser padre no hay edad sino mucho amor que dar", manifestó.

Por otro lado, Monserrat Seminario, esposa de Pablo Villanueva ' Melcochita' declaró que la idea de tener otro hijo la tiene muy entusiasmada e ilusionada.

“La relación con Pablo está muy bien. Yo lo cuido a él y cuando le veo algo malo me pongo saltona. Ahorita está en un tratamiento, quiero encargar un bebé y tener un varoncito”, indicó.

Recordemos que la pareja contrajo matrimonio civil en enero del año pasado en la provincia de Sullana, Piura. Pese a las críticas, 'Melcochita' y Monserrat Seminario han demostrado que tienen una relación sólida.