Johnny Depp: "Hollywood conspira en mi contra"

El actor Johnny Depp culpa a la industria de Hollywood, de lo calamitosa que se ha convertido su vida, es más la describió como un "maldito circo de mierda”, que conspira en su contra. En una extensa entrevista concedida a la revista británica GQ, Depp explica lo que denomina una “conspiración amplia” sobre todos los problemas a los que viene haciendo frente desde 2015: problemas financieros, continuos rumores sobre su estado de salud y el abuso de alcohol, y el escándalo más grave en el que nunca se ha visto envuelto: la denuncia de su exesposa Amber Heard por malos tratos.

Los responsables son los “poderosos difamadores de Hollywood. Había mucho dinero en juego, la gente me denunciaba en cada ocasión. Es muy obvio. Sé que nunca voy a ser una Cenicienta, lo sé y lo acepto. Pero en un tiempo muy corto de tiempo, de ser la Cenicienta he pasado a ser la bestia”, declara Depp.

El intérprete también descarga contra Walt Disney Pictures, la distribuidora de la película Piratas del Caribe, donde dio vida al capitán Jack Sparrow. “Disney me odiaba. Pensaron todo lo posible para deshacerse de mí, para despedirme. Les dije: ‘miren, si no les gusta lo que estoy haciendo, despídanme. Me contrataron para hacer un trabajo e interpretar a un personaje, y eso es lo que quiero hacer. “El problema de trabajar con estos grandes estudios es que pueden sentirse incómodos con ciertas decisiones creativas (…) Mi opinión es que si el estudio no está preocupado, significa que no estoy haciendo mi trabajo correctamente”, dijo.

En otro momento de la entrevista niega haber maltratado a su esposa, la modelo Amber Heard. “No hay nada de cierto, en absoluto. ¿Dañar a alguien que amas? ¿Como una especie de matón? No lo hice nunca ¿Cómo diablos voy a golpearla? Es lo último que habría hecho. Puedo parecer estúpido, pero no lo soy”, asegura tras admitir que lo que más le duele es lo que piensen “su familia y sus hijos” y estar “ante el comienzo de lo que algunos esperan que sea tu funeral”.

Sobre los rumores de su alcoholismo, Johnny Depp admite que le gusta la bebida, pero niega tener un problema de adicción. Actualmente el actor escribe un libro del que ya tiene 300 páginas y como él mismo ha revelado, contiene recuerdos, algunos mágicos y otros dolorosos, como la relación que tuvo con su madre. “Mi infancia fue oscura. Mi mayor obsesión en el mundo es que se conozca “la pura verdad, dice.