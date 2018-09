'Esto es Guerra': Rosángela Espinoza habló del peso de Karen Dejo y bailarina se defiende

Rosángela Espinoza y Karen Dejo se volvieron a enfrentar en el set de 'Esto es Gurerra'. Esta vez, las chicas reality tuvieron una discusión verbal porque "La Chica Selfie" se refirió al peso de su compañera.

Todo comenzó cuando Karen y Rosángela fueron parte de una las pruebas del reality. Fue durante la competencia, donde Dejo no midió su fuerza y de manera casual golpeó el rostro de su contrincante.

Ante esta casual agresión, Rosángela Espinoza no se quedó callada y pidió el micrófono para decir lo siguiente: "En realidad por eso evito el contacto con mi compañera porque ese juego es muy peligroso. De ahí me desespero por poder llegar a la campana...yo no estoy diciendo que Karen me ha golpeado de manera intencional, pero igual tengan cuidado".

"Nosotras no nos hemos empujado, pero ahí pueden ver que sin querer me dio un codazo. Ninguna de las dos tenemos la intención de golpearnos...a parte, Karen es el doble que yo y a mí me da miedo competir con ella", agregó Rosángela Espinoza.

Ante las palabras de su compañera, Karen Dejo no se quedó callada y se defendió: "Somos del mismo tamaño, solo que yo trabajo más mi cuerpo físicamente y tú no".

"Por otro lado, la producción sabe que esta competencia es fuerte y los dos equipos queremos tocar la campana. No lo hacemos con una mala intención", añadió Karen Dejo al momento de defenderse.

No es la primera vez que Rosángela Espinoza y Karen Dejo se ven enfrentadas en 'Esto es Guerra', las participantes no son las mejores amigas y en más de una ocasión se han dicho sus verdades en pleno programa en vivo.