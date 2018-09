Flavia Laos fue blanco de burlas en "Mi mamá cocina mejor que la tuya" [VIDEO] 

Esta vez Flavia Laos no hace noticia por su sus viajes en el extranjero, su posible cercanía con Pablo Heredia o por sus sexys bailes que comparte en Instagram, ahora se ha convertido en la burla del público al demostrar que tiene poco conocimiento con respecto al preparado de un chaufa de mariscos en el programa conducido por Yako Eskenazi y Ethel Pozo

La mamá de la joven actriz, desde lejos, indicaba cómo empezar a preparar el plato de comida, sin embargo Flavia no supo si quiera realizar una tortilla de huevo. Esto alteró a su progenitora que no pudo contener su sorpresa y su ira que tuvo que ayuda la famosa actriz, tras repetir a cada momento: "no sé qué has hecho".

Mientras Flavia Laos observaba cómo su retiraba el huevo frito, cortaba los calamares y la manera de echar a la sartén y freír. Incluso se escucha la voz de Yako Eskenazi decirle a la señora Erika que limpie el calamar.

Luego se escuchó de fondo una cumbia musical, esto motivó a que la actriz deje de lado la cocina y se ponga bailar moviendo las caderas y los brazos de un lado a otro. Pero cuando Etel Pozo, conductora del programa, le dijo a la señora:"ahí está tu hija", la mamá de Flavia respondió mirando a su engreída: "Si así como bailas, cocinaras, qué lindo seria".

Estas palabras hizo que tanto la actriz y los conductores de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' se rían. Pero a pesar de todos estos malos contratiempos Flavia Laos y su mami llegaron a ganar los 300 dólares en el reality que se transmite por América TV.