Rosángela Espinoza llamó mentirosa a Karen Dejo y ella la enfrentó en vivo [VIDEO]

Se dijeron de todo en pleno programa en vivo. La producción de ‘Esto es guerra’ decidió que Rosángela Espinoza y Karen Dejo se enfrentan en una competencia, pero a la modelo no le gustó la idea pues consideraba que le bajan de nivel pues la bailarina se encuentra lesionada. Además, sostuvo que nadie debe tener preferencia en el programa de América TV.

“Creo que la mayoría tenemos un golpe y dolor. Ayer (miércoles) vi que (Karen) le pidió al productor que me pongan con Alejandra (Baigorria). Esas cosas no me gustan. Acá no hay preferencia para nadie”, comentó la sentenciada. Ante estos comentarios Karen Dejo pidió la palabra para contar que se encuentra con descanso médico, pero aún así está compitiendo.

“No sé si saben. Yo estoy con descanso médico por una semana y estoy con un tratamiento. Y con mucha fe espero no someterme a una operación”, dijo muy preocupada Karen Dejo. “No estoy compitiendo ahora es porque me estoy cuidando la columna porque me pueden operar. Aún así estoy compitiendo”, dijo Karen muy afligida ante las cámaras de ‘EEG’.

Rosángela Espinoza insistió que la bailarina no debe “crear lesiones” para no competir. “No seas mentirosa Karen”, dijo Rosángela Espinoza muy segura de lo que hablaba. “En este momento voy a restar importancia lo que dices”, dijo Karen visiblemente enojada.

María Pía Copello trató de calmar las aguas y justificó la lesión de Karen Dejo. Tras el reclamo de Rosángela Espinoza, la modelo compitió con Alejandra Baigorria, pero abandonó el juego porque se golpeó la canilla. Finalmente, se le quitaron algunos puntos por la acción de Rosángela Espinoza.