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Preocupación por Luis Miguel: fue operado de emergencia del corazón y dan a conocer su estado de salud

La salud de Luis Miguel enciende las alarmas luego de que se revelara que fue sometido a una delicada e inesperada operación cardíaca en Estados Unidos.

Luis Miguel cuenta con 56 años. Foto: Televisa.
Luis Miguel cuenta con 56 años. Foto: Televisa.
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La salud de Luis Miguel generó preocupación luego de que la revista española ‘Semana’ informara que el reconocido artista tuvo que ser sometido a una compleja intervención cardíaca en Estados Unidos. El cantante mexicano habría permanecido hospitalizado durante las últimas dos semanas en medio de un absoluto hermetismo, lo que despertó inquietud entre sus seguidores.

Sin embargo, las noticias más recientes resultan alentadoras. De acuerdo con la publicación, la cirugía se realizó con éxito en el hospital Mount Sinai de Nueva York y la recuperación del intérprete avanza de manera positiva. Los reportes señalan que su evolución es favorable y que está respondiendo adecuadamente al tratamiento médico tras la operación.

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Luis Miguel podría abandonar el hospital en los próximos días

La recuperación de Luis Miguel continúa mostrando avances positivos, por lo que el equipo médico ya analiza la posibilidad de autorizar su salida del centro de salud en los próximos días. Antes de ello, deberá completar una serie de evaluaciones y controles propios del proceso de recuperación para garantizar que su evolución siga el curso esperado.

Durante este delicado momento, el cantante ha contado con el respaldo permanente de su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas, quien se ha mantenido a su lado acompañándolo de cerca a lo largo de su estancia hospitalaria.

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La discreta maniobra de Luis Miguel para pasar desapercibido en su ingreso al hospital

Como ha ocurrido en otras etapas de su vida, Luis Miguel ha manejado este episodio de salud con absoluta reserva. La falta de información oficial ha dado pie a múltiples especulaciones y versiones que han circulado en distintos medios internacionales durante las últimas semanas.

De acuerdo con reporteros de Univision, el cantante habría sido registrado en el hospital utilizando el apellido Basteri, perteneciente a su madre, con el objetivo de evitar ser identificado y mantener alejados a los fotógrafos y curiosos. Incluso, a finales de mayo surgieron rumores sobre una supuesta salida del centro médico, luego de que no fuera ubicado en las áreas habituales del hospital. Sin embargo, los reportes más recientes señalan que continuaba recuperándose bajo supervisión médica tras la intervención cardíaca.

Hasta ahora, ni el intérprete mexicano ni las personas que integran su entorno profesional han brindado declaraciones públicas sobre su estado de salud, manteniendo el perfil reservado que ha caracterizado al artista a lo largo de su trayectoria.

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